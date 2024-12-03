يشهد مشروع "سكن لكل المصريين 5"، اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، الذين يتطلعون لمعرفة آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، و يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن طرح الكراسات في مختلف المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية.

آخر موعد شراء كراسة شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأعلنت الوزارة أن آخر موعد لشراء كراسة الشروط الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، سيكون يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، و تنصح المواطنين الراغبين في التقدم بسرعة التوجه إلى مكاتب البريد المخصصة في المحافظات المعنية للحصول على كراسة الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

لذا يقدم موقع الموجز خطوات الحصول على كراسة شروط وحدات الإسكان الاجتماعي، وشروط التقديم على النحو التالي:

خطوات الحصول علي كراسة شقق الإسكان الاجتماعي 2024

زيارة مكاتب البريد المعتمدة: يتم توزيع كراسات الشروط في مكاتب البريد التابعة للمناطق التي تتوفر بها الوحدات السكنية.

دفع رسوم الكراسة: يجب دفع الرسوم المحددة للحصول على الكراسة، والتي تُعد خطوة أولى نحو التسجيل في المشروع.

ملء استمارة التقديم: تضم الكراسة استمارة يتم ملؤها بالمعلومات الشخصية والبيانات المالية المطلوبة

إرفاق المستندات المطلوبة: يتم تحديد قائمة المستندات التي يجب تقديمها مع الكراسة، مثل صورة بطاقة الرقم القومي، إثبات الدخل، وشهادات الحالة الاجتماعية.

تقديم الطلب: تُقدَّم الكراسة والمستندات المطلوبة إلى الجهات المختصة خلال المدة المحدد

شروط التقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ التقديم.

أن يكون المتقدم من فئة محدودي أو متوسطي الدخل وفقًا للحدود المعلنة من الوزارة.

الالتزام بعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى أو قطعة أرض في أي من المدن الجديدة.

شقق الإسكان الاجتماعي

نصائح للمواطنين عند التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

يفضل التحقق من جميع المستندات المطلوبة والتأكد من صحتها قبل تقديم الطلب.

متابعة أي تحديثات أو تغييرات قد تعلنها الوزارة عبر القنوات الرسمية.

التقديم مبكرًا لتجنب الازدحام وضمان فرصة الحصول على الوحدة السكنية المناسبة.

مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر

ويبقى مشروع الإسكان الاجتماعي فرصة ذهبية للعديد من الأسر لتأمين مسكن ملائم بأقساط ميسرة، في إطار جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

والجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل على جهودها لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، و يأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية الدولة لدعم فئات الدخل المحدود وتوفير مساكن ملائمة بأسعار تناسب قدراتهم.

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