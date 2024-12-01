الخط الساخن لبنك التعمير والإسكان.. الإستعلام عنه

بنك التعمير والإسكان.. تساءل الكثير عن رقم الخط الساخن الخاص ببنك الإسكان والتعمير وكان ذلك على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية من قبل العديد لمعرفة طريقة التواصل مع بنك الإسكان والتعمير، لذا، سيقدم لكم الموجز في التقرير التالي رقم الخط الساخن لبنك الإسكان والتعمير وتفاصيل أخرى.

بنك التعمير والإسكان

حيث ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” أيضاً من قبل المواطنين بجميع محافظات جمهورية مصر العربية للإستعلام عن رقم الخط الساخن لبنك الإسكان والتعمير أو كيفية التواصل مع البنك بشكل إلكتروني.

رقم الخط الساخن الخاص ببنك الإسكان والتعمير

يستطيع الآن عملاء بنك الإسكان والتعمير التواصل مع الفروع عن طريق الأرقام التالية، وهم رقم بنك التعمير والإسكان الخط الساخن 19995، التليفون 2735572 - 27359504 - 27361826.

وأيضاً للدخول على موقع بنك الإسكان والتعمير ورقم الخط الساخن إلكترونيًا توفيرًا لوقتك يمكنك الضغط على هذا الرابط.

أهم خدمات بنك الإسكان والتعمير

1 - معاملات الأفراد.

2 - معاملات الشركات.

3 - ماكينات الصراف الآلي.

4 - خدمات الإسكان.

5 - وكافة الخدمات البنكية.

والجدير بالذكر، أنه يقدم الكثير من الخدمات التي يحتاجها المستفيدين من شقق الإسكان الإجتماعي في كافة الإعلانات الماضية والحالية، سواء الإستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي أو تقديم شقق الإسكان الإجتماعي وكل ذلك يكون إلكترونيا من خلال موقع الإسكان الإجتماعي.

شقق بنك التعمير والإسكان

لأن العديد يبحث عن رابط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 والمشروعات السكنية المتاحة حالياً في البنك، ويمكن أيضاً الإستعلام عن المشروعات السكنية المتاحة حالياً على الصفحة الإلكترونية لبنك التعمير والإسكان وحجز الشقق من خلال الرابط التالي وذلك للتسهيل على المواطن المصري، لذا، أضغط على هذا الرابط.

أماكن الحجز بواسطة بنك التعمير والإسكان

-القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة.

-بياض العرب بمحافظة بني سويف.

-العصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

-الغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

-دمنهور بمحافظة البحيرة.

مدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط.

بنك التعمير والإسكان

اقرأ أيضاً:

اعرف رقم خدمة عملاء بنك الإسكندرية 2024 الخط الساخن والأرضي

خطوات ورابط حجز شقق نزهة التجمع في القاهرة الجديدة 2024