شقق مشروع صبا، يرتبط هذا الاسم بالأحلام السكنية للكثيرين، فقد شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية بأسعار مناسبة وفي مواقع استراتيجية.

وقد أطلقت الحكومة المصرية هذا المشروع الطموح بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، بهدف توفير سكن ملائم للشباب والأسر المصرية.

آخر موعد لحجز شقق مشروع صبا من بنك التعمير والإسكان

يقدم لكم موقع الموجز، آخر موعد لحجز شقق مشروع صبا من بنك التعمير والإسكان، وذلك في إطار خدمتها اليومية لكل ما يهم القراء.

شروط حجز شقق مشروع صبا بمدينة 6 أكتوبر

تعديل بيانات حجز الوحدات مسموح به أثناء الإدخال فقط قبل إرسال طلب التسجيل.

اطلاع المتقدم للحجز على الشروط والاحكام الخاصة بالحجز الإلكتروني وعلمه وقبوله لها.

اطلاع المتقدم للحجز على كراسة الشروط وعلمه بكل ما جاء بها وقبوله لكافة الاشتراطات.

في حالة التسجيل باسم القاصر يتم إرفاق صورة شهادة الميلاد بدلاً من صورة بطاقة الرقم القومي.

يرجى التأكد من كافة بيانات الاستمارة قبل الحفظ على الموقع حيث لا يمكن تعديلها بعد استخراج الاستمارة.

يقر المتقدم للحجز بمسئولياته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به على الموقع الإلكتروني.

رابط حجز شقق مشروع صبا

لجميع الراغبين في التملك بمشروع صبا، يمكنكم الآن حجز وحدتكم بكل سهولة. ادخلوا على موقع بنك التعمير والإسكان من خلال الرابط التالي: رابط حجز شقق مشروع صبا هنـــــــــــــــــــــــــا.

مواصفات مشروع صبا ريزيدنس (سكن لكل المصريين سابقًا)

يتكون مشروع صبا ريزيدنس حاليًا من 85 عمارة سكنية تضم 2040 وحدة كاملة التشطيب.

تتراوح مساحات الشقق المتاحة بين 95 متر مربع و 141 مترًا مربعًا.

يتألف نموذج الشقة في هذا المشروع من 3 غرف نوم، بما في ذلك غرفة نوم رئيسية مع غرفة ملابس، وصالة، ومطبخ، وحمام.

من المقرر أن يشمل الطرح الجديد لمشروع “سكن لكل المصريين” في التوسعات الشمالية 120 شقة سكنية.

كما تم تصميم كل عمارة لتتألف من طابق أرضي و5 طوابق علوية، مع 4 وحدات سكنية في كل طابق.

جميع الشقق المتاحة للحجز في مشروع سكن لكل المصريين 6 اكتوبر جاهزة للتسليم الفوري ومتشطبة بالكامل.

كل عمارة مجهزة بمصعد كهربائي، وتتميز المباني بواجهات معمارية فريدة تختلف عن أي مشروع سابق لوزارة الإسكان.

يحيط بالمشروع سور سلكي وسور شجري خارجي مع بوابات أمنية لضمان الخصوصية والأمان.

كيفية التقديم على مشروع صبا 6 اكتوبر

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الإسكان والتعمير، من خلال الرابط الموضح:https://www.hdb-reservation.com/hdb/.

إنشاء حساب جديد وتعيين كلمة المرور الجديدة.

يجب إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم لضمان وصول كلمة المرور من خلاله.

إعادة تسجيل الدخول مرة أخرى عبر الضغط على خيار “مستخدم“، ومن ثم إدخال رمز المرور والرقم القومي.

يتم الضغط على أرغب في التقديم ثم استخراج رقم الاستمارة الخاص بك.

بعد الانتهاء من مراجعة البيانات، قم بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة الخاص. يتم استخدام رقم الاستمارة كرقم حساب تعريفي من أجل تحويل مبلغ جدية الحجز وإكمال باقي الخطوات.

يأتي الآن الدور على دفع مبلغ جدية الحجز البالغ قدره 150,000 جنيه قابلة للاسترداد بالإضافة إلىرسوم التسجيل البالغة 1500 جنيه لا ترد.

يتم تحويل كلاهما بمجموع 151,500 جنيه مصري على حساب بنك الاسكان والتعمير الموضح عبر رقم الاستمارة الذي استخرجها سابقًا ( مع العلم بأن سويفت كود البنك هو HDBKEGCAXXX).

كل ما عليك الآن هو انتظار رسالة قصيرة SMS تفيد بتأكيد الحجز الخاص بك خلال 72 ساعة (3 أيام عمل) من تحويل المبلغ المطلوب.

أسعار شقق لكل المصريين 6 اكتوبر

تم الإعلان عن متوسط سعر المتر للسداد نقدًا وهو يبلغ 18,200 جنيه مصري لشقق الاسكان 6 اكتوبر في مشروع صبا ريزيدنس؛ على أن يبلغ مقدم جدية الحجز 150,000 جنيه من ثمن الوحدة.

تبدأ أسعار شقق صبا ريزيدنس ذات مساحة 95 متر مربع من 1,720,400 جنيه مصري.

تبدأ أسعار شقق سكن لكل المصريين ذات مساحة 134 متر مربع من 2,520,000 جنيه مصري.

تبدأ أسعار شقق متوسطي الدخل ذات مساحة 141 متر مربع من 2,650,000 جنيه.

هذا بالإضافة إلى مجموعة من المصاريف الإدارية الأخرى:

مصاريف تسجيل غير قابلة للاسترداد: 1500 جنيه

مصاريف إدارية: 1% من إجمالي ثمن الوحدة

مصاريف مجلس الأمناء: 0.5% من إجمالي ثمن الوحدة.

آخر موعد لحجز شقق مشروع صبا

بحسب ما أعلنت عنه هيئة المجتمعات العمرانية، فإن موعد بدء الحجز اعتبارًا من اليوم الأحد 22 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يستمر حتى 3 أكتوبر المقبل.

اقرأ ايضًا

رقم الخط الساخن في بنك التعمير والإسكان 2024 ومواعيد العمل

شقق بنك التعمير والإسكان 2024 لمحدودي الدخل.. تعرّف على الأسعار والشروط