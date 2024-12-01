إليك التفاصيل كاملة| الأوراق المطلوبة لشقق الاسكان الاجتماعى 2024

أعلنت وزارة الإسكان عن الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024، حيث يسعى العديد من المواطنين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية إلى معرفة هذه الوثائق لضمان إتمام عملية الحجز بشكل سليم، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقدم في شقق الاسكان الاجتماعى.

الأوراق المطلوبة للتقدم في شقق الاسكان الاجتماعى

كما تشمل الأوراق المطلوبة للتقدم في الاسكان الاجتماعي إثبات الدخل من جهة العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، وفي حالة الأعمال الحرة يجب تقديم شهادة معتمدة من محاسب قانوني، كما يتطلب الأمر تقديم مستندات خاصة بأي مصادر دخل إضافية، مثل العمل الإضافي أو الأملاك الزراعية والعقارات، يجب أيضًا تقديم إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة إذا كانت متزوجًا، مع استمارة الحجز والإقرار الموقعة بخط اليد.

شقق الاسكان الاجتماعي

الأوراق المطلوبة لشقق الاسكان الاجتماعي لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية

يتطلب الأمر شهادة تأمينات اجتماعية توضح المهنة والأجر التأميني، أو صورة من البطاقة النقابية في حالة وجودها، كما يجب تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين الدخل الشهري أو السنوي، مع صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

الأوراق المطلوبة للأرامل والمطلقات للتقديم لشقق الاسكان الاجتماعي

كما تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم لشقق الاسكان الاجتماعي ، طابعة معتمدة لبيانات المعاش من هيئة التأمينات الاجتماعية، وإيصال مرافق حديث من مكان السكن، بالإضافة إلى وثيقة تثبت الحالة الاجتماعية للمقدمة، كما سيتم تخصيص نسبة 5% من الوحدات السكنية لذوي الإعاقة، بشرط تقديم مستند حديث (صادر في 2023 أو 2024) يثبت درجة الإعاقة من الجهات الطبية المختصة، هذه الإجراءات تساهم في تسهيل عملية التقديم وضمان توفير وحدات سكنية للمستحقين وفقًا للمعايير المحددة.

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