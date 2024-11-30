تفاصيل كراسة شروط الاسكان الاجتماعى .. الأسعار والأماكن

شقق الاسكان الاجتماعي.. بدأ صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحت إشراف مي عبد الحميد، طرح كراسة شروط الاسكان الاجتماعي 2024/2025 ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، التي تستهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

يأتي الطرح الجديد الخاص بشقق الاسكان الاجتماعي، في إطار تعزيز فرص تملك السكن للمواطنين، ويستمر حتى 24 ديسمبر 2024، وينشر لكم موقع "الموجز"، خلال السطور التالية تفاصيل وحدات الاسكان الاجتماعي.

كراسة شروط الاسكان الاجتماعي 2024

يتضمن الطرح الجديد بشأن شقق الاسكان الاجتماعي بنظامين: الأول هو الاستلام الفوري، بينما الثاني يتيح استلام الوحدات خلال 36 شهرًا من غلق باب التقديم. الأسعار تتفاوت حسب الموقع والمساحة، حيث تتراوح أسعار الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بين 184 ألف جنيه و530 ألف جنيه في المدن الجديدة. أما الوحدات التي سيتم تسليمها لاحقًا، فأسعارها تتراوح بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.



شقق الاسكان الاجتماعي

شروط التقديم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

يجب على المتقدم أن يكون مصريًا، وأن يتراوح عمره بين 21 سنة وأكثر، ولا يحق له التقديم لحجز أكثر من وحدة في نفس الإعلان، كما يجب ألا يكون قد استفاد مسبقًا من أي مبادرة تمويل عقاري، أو سبق تخصيص وحدة سكنية له.

التمويل العقاري لدعم شقق الاسكان الاجتماعي

يوفر الطرح تمويلًا عقاريًا بمعدلات فائدة مخفضة، حيث يتم منح فائدة بنسبة 8% سنويًا لمحدودي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل، كما أن مدة التمويل تصل إلى 20 عامًا مما يتيح تقسيط المبالغ على فترة طويلة. كما يتم تحديد مقدم الحجز بنسبة 20% من إجمالي سعر الوحدة.

كيفية شراء كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي

يمكن شراء كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات المعنية، بسعر 300 جنيه، بالإضافة إلى مصروفات إدارية، ويستمر التقديم حتى 24 ديسمبر مع توفير وحدات سكنية تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

- شهادة دخل من جهة العمل.

- إيصال مرافق حديث (مياه، كهرباء، غاز).

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- قسيمة الزواج (للمتزوجين).

- شهادات ميلاد الأبناء.

- إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 5

فيما يتعلق بخطوات حجز شقق سكن لكل المصريين فهي كالآتي:

- التسجيل على الموقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط هـــــنـــــــــا.

- ملء البيانات المطلوبة للتسجيل وتشمل الرقم القومي ورقم الموبايل.

- انتظار رسالة قصيرة تتضمن كود تفعيل حساب المواطن على موقع الصندوق.

- الضغط على تقديم طلب وحدة سكنية والموافقة على الشروط والأحكام.

- ثم يقوم صاحب الطلب بملء بيانات استمارة الحجز.

- إرفاق المستندات المطلوبة من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ثم اتباع الخطوات التي ستظهر تباعًا.

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