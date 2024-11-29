سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 وآخر موعد للتقديم

سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024.. بدأت مكاتب البريد في بيع كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتي طرحت خلالها 78,730 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا في عدد من المدن الجديدة.

سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024

تبلغ تكلفة كراسة الشروط 300 جنيه، بالإضافة إلى 355 جنيهًا مصاريف إدارية، ويتم سداد مقدم حجز قدره 20 ألف جنيه للوحدات في المحافظات و30 ألف جنيه للوحدات في المدن الجديدة.

يمكن شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة في مختلف المحافظات، والتي تبدأ العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، فيما تعمل بعض المكاتب في المساء من الساعة 11 صباحًا حتى 6 مساءً.

سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024

آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

يستمر التقديم لمدة شهر كامل، على أن يكون آخر موعد لشراء كراسة الشروط هو 25 ديسمبر المقبل.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

حددّت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي كالتالي:

سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024

يجب التقديم بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا لمحدودي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.

لا يمكن شراء الوحدات نقدًا، ويجب التعاقد بنظام التمويل العقاري.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يتجاوز 50 عامًا لمحدودي الدخل.

يجب ألا يتجاوز سن المتقدمين من متوسطي الدخل سن المعاش.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان

تستعرض جريدة “الموجز” الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024:

قيد عائلي مميكن وقسيمة زواج مميكنة.

برنت تأمينات وشهادة دخل وإيصال مرافق.

صورة من الرقم القومي للزوج والزوجة وصورة من شهادات ميلاد الأبناء.

صورة من عقد إيجار الوحدة وإيصال سداد مقدم الحجز.

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

اختيار حجز الوحدات السكنية.

ملء البيانات المطلوبة.

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.

مساحات وأسعار الوحدات السكنية

جاءت مساحات وأسعار الوحدات السكنية كالتالي:

وحدات مساحتها 75 مترًا بسعر 542 ألف جنيه في محافظات مثل الجيزة والمنوفية.

وحدات مساحتها 90 مترًا بسعر 650 ألف جنيه في مدن مثل القاهرة والجيزة.

وحدات مساحتها 90 مترًا بسعر 700 ألف جنيه في مدينة برج العرب الجديدة.

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الأوراق المطلوبه لتقديم شقق الاسكان الاجتماعي 2024.. إليك موعد طرح كراسة الشروط