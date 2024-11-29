خطوات الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي.. تصدرت تلك الكلمات البحثية شبكة الإنترنت، إذ يرغب العديد من المواطنين الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للتعرف على حالة طلبه.

ولهذا يعتبر رابط الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي من أوائل معدلات البحث التي تصدرت الإنترنت خلال الفترة الأخيرة، حيث يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن حالة الطلب لشقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 70 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل لعام 2024 في عدد من المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية.

ويقدم الموجز خلال السطور التالية تفاصيل الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي ومعرفة الرابط المباشر:

خطوات الاستعلام عن حالة الطلب لشقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ولتسهيل عملية الاستعلام، قدمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدة آليات ميسرة للمواطنين من أجل الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي، وتشمل الخطوات التالية:

الاستعلام عن حالة الطلب عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

يمكن للمواطنين الاستعلام من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.



2. اختيار أيقونة "الاستعلام عن طلبات التخصيص".



3. تحديد المشروع السكني الذي تم التقديم عليه.



4. إدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.



5. الضغط على كلمة "استعلام".



6. تظهر جميع المعلومات المتعلقة بحالة الطلب.

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي

الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الخط الساخن

وأتاح الصندوق أيضًا خدمة الاستعلام عبر أرقام الخط الساخن، وهي:

الاتصال على الرقمين: 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول.

الاتصال على الرقم: 090071117 من أي خط أرضي.



الاستعلام عن حالة الطلب عبر الرسائل النصية

يمكن إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي إلى الرقم 1124 بتكلفة 3 جنيهات للرسالة الواحدة.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطتها لطرح وحدات سكنية جديدة خلال الشهرين المقبلين، وتشمل الطروحات:

60 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل.

10 آلاف وحدة سكنية مخصصة لمتوسطي الدخل.



تفاصيل الوحدات السكنية الجديدة

ستكون هذه الوحدات موزعة على عدد من المدن الجديدة في مختلف المحافظات، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من الإسكان بأسعار تناسب الفئات المستهدفة.

أهمية هذه المبادرات للمواطنين

تمثل هذه الطروحات فرصة كبيرة للمواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بتسهيلات ميسرة من الحكومة، كما تعكس جهود وزارة الإسكان في توفير حلول سكنية تلبي احتياجات الشرائح المختلفة من المجتمع.

إقرأ ايضا

مكاتب البريد التي يوجد بها كراسات الشروط 2024.. إليك العناوين بالتفصيل



اسعار شقق الإسكان الاجتماعي الاعلان الجديد 2024.. إليك التفاصيل

