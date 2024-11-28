مكاتب البريد التي يوجد بها كراسات الشروط 2024.. إليك العناوين بالتفصيل

مكاتب البريد التي يوجد بها كراسات الشروط 2024.. أكد وزير الإسكان ، المهندس شريف الشربيني، بدء طرح كراسات الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 5”، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يتيح فرصة الحصول على مسكن مناسب.

في هذا السياق، يبحث العديد من المواطنين عن عناوين مكاتب البريد التي يمكن من خلالها شراء كراسات الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي مكاتب البريد التي يوجد بها كراسات الشروط 2024 .

كراسات الشروط 2024

تفاصيل كراسات شروط الإسكان الاجتماعي والمستندات المطلوبة

تُباع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي بسعر 300 جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إدارية قدرها 355 جنيهًا. فيما يتعلق بمقدم جدية الحجز، فقد تم تحديده بمبلغ 20 ألف جنيه في المحافظات و30 ألف جنيه في المدن الجديدة.

تختلف أسعار الوحدات السكنية وفقًا للموقع، حيث تبدأ من 184 ألف جنيه في المحافظات وتصل إلى 700 ألف جنيه للوحدات الجاهزة في المدن الجديدة، التي سيتم تسليمها خلال فترة 36 شهرًا. كما تقدم المبادرة خيارات تقسيط طويلة تصل إلى 20 عامًا، وفقًا لنظام التمويل العقاري بفائدة منخفضة، مما يجعلها مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل. تشمل المبادرة وحدات سكنية في مناطق مثل أكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، وبرج العرب.

الأوراق المطلوبة للتقديم

على الراغبين في التقديم لحجز وحدات سكنية ضمن المبادرة تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، وهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة

شهادة دخل حديثة.

قيد عائلي مميكن.

شهادات ميلاد الأبناء.

إيصال مرافق حديث.

صورة من إيصال سداد كراسة الشروط ومقدم الحجز.

استمارة حجز موقعة تحدد نوع الوحدة والمدينة المراد السكن فيها.

مكاتب البريدالموجود بها كراسات الشروط 2024

أماكن مكاتب البريد التي يوجد بها كراسات الشروط 2024

يمكن للمواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية. وفي هذا السياق، أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، أنه لا حاجة للتزاحم أمام مكاتب البريد، حيث لا توجد أولوية لأسبقية الشراء.

عناونين مكاتب البريد

أماكن بيع كراسات الشروط لحجز شقق الإسكان الإجتماعي

تتوفر كراسات الشروط في مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة. يمكن للمواطنين معرفة أقرب مكتب بريد عبر الموقع الإلكتروني للبريد المصري وفيما يلي بعض من مكاتب البريد التي تبيع كراسات الشروط في القاهرة والجيزة:

مكتب بريد الأزبكية

العنوان: 57 شارع رمسيس، مبنى مركز الحركة الرئيسي، ميدان رمسيس، القاهرة

مكتب بريد الفجالة

العنوان: 11 شارع سراج الدين، بجوار مدرسة السحارة، القاهرة

مكتب بريد مدينة نصر (الحي السادس)

العنوان: 68 شارع الخليفة الظافر، مدينة نصر

مكتب بريد أرض السبيل

العنوان: شارع ورشة التليفونات، شبرا الخيمة

مكتب بريد العطار

العنوان: 15 شارع العطار، شبرا

مكتب بريد الظاهر

العنوان: 70 شارع الظاهر، حي الظاهر

بيع كراسات الشروط

مكتب بريد مجمع التحرير



العنوان: داخل مجمع التحرير، ميدان التحرير، وسط البلد

مكتب بريد قصر العيني



العنوان: 71 شارع القصر العيني، قسم السيدة زينب

مكتب بريد الزمالك



العنوان: 153 شارع البرازيل، حي الزمالك

مكتب بريد محمد فريد



العنوان: 1 شارع محمد فريد، وسط البلد

مكتب بريد العتبة



العنوان: 1 شارع عبد الخالق ثروت، ميدان العتبة

مكاتب بريد إضافية

مكتب بريد باب الشعرية



العنوان: 178 شارع الجيش، المنسي، باب الشعرية

مكتب بريد عين شمس



العنوان: 5 شارع كامل مهدى، من شارع قمر أحمد عصمت، عين شمس

شراء كراسة شروط الاسكان الاجتماعي

مكتب بريد جامعة 6 أكتوبر (الحي الثالث)

مكتب بريد شارع بين السرايات

مكتب بريد جامعة القاهرة

مكتب بريد بولاق الدكرور

مكتب بريد محطة سكك حديد

مكتب بريد الدقي

مكتب بريد مبنى الإصلاح الزراعي

مكتب بريد الأورمان

مكتب بريد الطالبية

وفي الجيزة:

مكتب بريد جامعة 6 أكتوبر، مكتب بريد شارع بين السرايات، مكتب بريد جامعة القاهرة، مكتب بريد بولاق الدكرور، مكتب بريد الدقي.

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