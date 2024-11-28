مفاجأة.. حقيقة نفاذ كراسات شروط الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 2024

حقيقة نفاذ كراسات شروط الإسكان الاجتماعي..أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تزايد الإقبال على مشروع سكن لكل المصريين منذ انطلاقه في عام 2014.

وأشارت إلى أن المشروع يوفر وحدات سكنية متميزة بشروط استثنائية مقارنة بما هو متاح في السوق، مما جعله خيارًا مفضلًا لدى العديد من المواطنين، خاصةً مع الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للفئات المستهدفة.

وينشر الموجز حقيقة نفاذ كراسات شروط الإسكان الاجتماعي خلال السطور التالية

وأضاف عبد الحميد، خلال لقائها في برنامج "كل الزوايا" المذاع على فضائية "ON" مع الإعلامية سارة حازم، أن المواطنين يترقبون الإعلانات الجديدة فور انتهاء الإعلانات السابقة، نظرًا لما لمسوه من جودة الوحدات السكنية وتيسير الشروط.

استمرار توفير كراسات الشروط وتجنب الازدحام



وأكدت مي عبد الحميد أن الإقبال الكبير على شراء كراسات الشروط خلال الأيام الماضية دفع الصندوق للاستمرار في طباعة الكراسات لتلبية الطلب المتزايد، وأوضحت أنه لا داعي للقلق بشأن نفاد الكراسات، حيث يتم اتخاذ كافة التدابير لتجنب الازدحام وتوفير الكراسات بشكل دائم في مكاتب البريد والمكاتب المعنية.

شقق الإسكان الاجتماعى

وأوضحت أن الصندوق يحرص على تسهيل إجراءات الحصول على الكراسات، مع التأكيد على الشفافية في عملية التوزيع، لتجنب أي شكاوى من المواطنين.

تفاصيل أسعار كراسات الشروط والرسوم الإدارية



وفيما يخص أسعار كراسة الشروط، أوضحت عبد الحميد أن سعر الكراسة يبلغ 300 جنيه فقط، بالإضافة إلى رسوم إدارية قدرها 55 جنيهًا للاستعلام عن المستفيدين، وكما شددت على أن أي شكاوى بخصوص زيادة الأسعار غير مقبولة، ويتم التعامل معها بالتنسيق مع هيئة البريد لضمان حقوق المواطنين، وتوجيه الشكاوى ومتابعة التنفيذ

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الصندوق يتابع باستمرار أي شكاوى ترد بشأن المشروع، ويعمل على حلها سريعًا لضمان سير العملية بسلاسة، وأكدت أن الدولة تسعى دائمًا لتوفير خيارات سكنية تناسب جميع الفئات، مع تقديم الدعم اللازم للفئات المستهدفة.

مشروع سكن لكل المصريين



ويعد مشروع "سكن لكل المصريين" من المبادرات الرائدة التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن المناسب بأسعار مدعومة، ومع الإقبال المتزايد الذي يشهده المشروع عامًا بعد آخر، يتأكد نجاحه في تحقيق أهدافه وتلبية احتياجات المواطنين.

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