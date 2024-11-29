كيفية الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي.. بالرقم القومي

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي.. ارتفعت معدلات البحث حول تلك الكلمات الخدمية التي تصدرت شبكة الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يحرص العديد من المواطنين على زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمعرفة حالة طلباتهم.

ويعتبر رابط الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي من أبرز المواضيع التي بحث عنها المواطنون مؤخراً، حيث يبحثون عن كيفية الاستعلام عن حالة طلباتهم لـ شقق الإسكان الاجتماعي باستخدام الرقم القومي.

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي

وذلك يأتي في ظل إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 70 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل لعام 2024 في مجموعة من المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

فيما يلي نعرض عبر الموجز تفاصيل كيفية الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي ورابط الاستعلام المباشر:

خطوات الاستعلام عن حالة الطلب لشقق الإسكان الاجتماعي باستخدام الرقم القومي

ولتسهيل عملية الاستعلام، قدمت وزارة الإسكان عدة طرق ميسرة للمواطنين، تشمل الخطوات التالية:

الاستعلام عن حالة الطلب عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. اختيار أيقونة "الاستعلام عن طلبات التخصيص". تحديد المشروع السكني الذي تم التقديم عليه. إدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك الرقم القومي المكون من 14 رقمًا. الضغط على "استعلام". ستظهر كافة المعلومات المتعلقة بحالة الطلب.

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي

الاستعلام عن حالة الطلب عبر الخط الساخن

كما وفَّر الصندوق خدمة الاستعلام عبر أرقام الخط الساخن وهي:

الاتصال على الرقمين: 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول.

الاتصال على الرقم: 090071117 من أي خط أرضي.

الاستعلام عن حالة الطلب عبر الرسائل النصية

يمكن للمواطنين إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي إلى الرقم 1124، بتكلفة 3 جنيهات لكل رسالة.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطتها لطرح وحدات سكنية جديدة خلال الشهرين المقبلين، وتشمل الطروحات:

60 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل.

10 آلاف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل.

تفاصيل الوحدات السكنية الجديدة

ستكون هذه الوحدات موزعة على عدد من المدن الجديدة في مختلف المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين من الإسكان بأسعار ميسرة للفئات المستهدفة.

أهمية هذه المبادرات للمواطنين

تمثل هذه المبادرات فرصة كبيرة للمواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم مع تسهيلات ميسرة من الحكومة. كما تعكس جهود وزارة الإسكان في توفير حلول سكنية تناسب احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية.

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