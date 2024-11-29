مؤقتًا.. تفاصيل وقف بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي

تفاصيل وقف بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي.. أعلنتمي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقف بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5" أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2024، لتيسير عملية صرف المعاشات لكبار السن.

وكشفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن موعد وقف بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي، متزامنًا مع بداية الشهر المقبل على أن يتم استئناف بيع الكراسات بدءًا من يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024, وستمد فترة شراء الكراسات وتسديد مقدم الحجز حتى 31 ديسمبر 2024، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقف بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي

وأشارت إلى أن القرار يهدف لتوفير بيئة مريحة لكبار السن أثناء صرف معاشاتهم، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير على كراسات شروط الإسكان الاجتماعي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية لضمان سلامة المواطنين وتجنب التكدس.

تمديد موعد حجز وحدات "سكن لكل المصريين 5"

كما مددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

وأكدت أن هذا القرار جاء لتعويض المواطنين عن التوقف المؤقت لبيع كراسات الشروط في مكاتب البريد المميكنة، مع منح أصحاب المعاشات فرصة مناسبة لاستلام مستحقاتهم بسهولة.

تفاصيل وقف بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي

أعلنت مي عبد الحميد عن توقف بيع كراسات شروط المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" بصورة مؤقتة من السبت 30 نوفمبر وحتى الثلاثاء 3 ديسمبر 2024, مؤكدة أن البيع سيستأنف يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.

وأشارت عبدالحميد أن المبادرة شهدت إقبالًا لافتًا، وتم بيع 220,740 كراسة شروط، في حين سدد 42,757 مواطنًا مقدم جدية الحجز خلال ثلاثة أيام فقط من فتح باب الحجز.

توافر الكراسات في مكاتب البريد

وأفادت مي عبد الحميد بأن كراسات الشروط متوفرة بكميات كبيرة، ويتم طباعة المزيد بشكل دوري لتوريدها إلى حوالي 400 مكتب بريد مميكن, ونصحت المواطنين بعدم التزاحم، إذ لا توجد أفضلية للحصول على الكراسة في الأيام الأولى بسبب نظام الأولويات المعتمد.

تفاصيل وقف بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي



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