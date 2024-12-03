بعد مد التقديم.. خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5"

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تمديد فترة التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 5" لعام 2024، كما تم الإعلان عن وقف بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي مؤقتًا لمدة ثلاثة أيام، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية خطوات حجز شقة الإسكان الاجتماعي.

خطوات حجز شقة الإسكان الاجتماعي

وأوضح الصندوق أن التقديم سيكون عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق على الإنترنت، حيث يجب على الراغبين في حجز شقق الإسكان اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية، كما يتعين على المتقدمين ملء استمارة الحجز وتوقيعها، بالإضافة إلى الإقرار المرفق بالكراسة، ثم تحميل هذه الوثائق على الموقع مع بقية المستندات المطلوبة.

من بين المستندات التي يجب تحميلها بصيغة PDF (بحجم لا يتجاوز 2 ميجابايت)، صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (إن وجد)، وإيصال شراء كراسة الشروط، وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، كما يجب إرفاق شهادة تثبت صافي الدخل الشهري أو السنوي للمتقدم أو الأسرة، بالإضافة إلى مستندات توضح مصادر الدخل الإضافية إن وجدت.

بالنسبة للمتقدمين العاملين في الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال، يجب عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن بيانات صافي الدخل ومدة الخدمة التي لا تقل عن 6 أشهر، أما العاملين في القطاع الخاص، فيجب عليهم تقديم شهادة مماثلة تتضمن رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، بالإضافة إلى نفس مدة الخدمة، بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، يتطلب الأمر شهادة من محاسب قانوني معتمد، مرفقة بصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.

تستمر عملية التقديم عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان حتى إشعار آخر، مما يمنح المتقدمين وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات.

سعر كراسة الشروط وأماكن الحصول عليها

علمًا بأن كراسات شروط شقق الإسكان لمحدودي الدخل تتراوح سعرها كالتالي:

السعر: 300 جنيه لكراسة الشروط، بالإضافة إلى 355 جنيهًا مصروفات إدارية.

أماكن البيع: مكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية.

تسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل وتحقيق حياة كريمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

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