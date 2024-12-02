تواصل وزارة الإسكان والمرافق حتى الآن طرح كراسات شروط شقق الإسكان لمحدودي الدخل 2024 ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

وتم تخصيص 78,730 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا في مدن جديدة مختلفة.

وينشر الموجز في التقرير التالي سعر واماكن كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي لمحدوي الدخل وآخر موعد لسحب الكراسات.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

وفي هذا الصدد، كشفت الوزارة عن آخر موعد لسحب كراسات شروط شقق الإسكان لمحدودي الدخل، حيث أن التقديم والسحب مستمران حتى يوم 25 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى الإعلان عن أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري لمحدودي الدخل في المدن الجديدة.

وجاءت الأسعار الشقق المطروحة ضمن كراسات شروط شقق الإسكان لمحدودي الدخل كالتالي:

الوحدات الجاهزة للتسليم: يبلغ مقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه، وتتراوح أسعار الوحدات بين 415 ألف و530 ألف جنيه. تشمل المدن:

أكتوبر الجديدة

العاشر من رمضان

برج العرب الجديدة

السادات

المنيا الجديدة

أسوان الجديدة

وغيرها من المدن.



كما تضم كراسات شروط شقق الإسكان لمحدودي الدخل، وحدات التسليم خلال 36 شهرًا: أسعار الوحدات تتراوح بين 542 ألف و700 ألف جنيه، وتشمل مدنًا مثل:

حدائق العاصمة

15 مايو

حدائق أكتوبر

العاشر من رمضان

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وللتقديم على الوحدات السكنية، يجب الالتزام بالشروط التالية المذكورة بالتفصيل ضمن كراسات شروط شقق الإسكان لمحدودي الدخل:

1. نظام التمويل العقاري:

فائدة سنوية 8% للمواطنين منخفضي الدخل.

فائدة سنوية 12% لمتوسطي الدخل.

2. الحد الأدنى للعمر:

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا.

3. الدفع والتقسيط:

يبدأ المقدم من 20% مع تقسيط يصل إلى 20 عامًا.

الالتزام بنظام التمويل العقاري وعدم الشراء نقدًا.

شقق الإسكان لمحدودي الدخل



الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعى

لضمان قبول طلب التقديم، يجب تجهيز المستندات التالية:

قيد عائلي مميكن وقسيمة زواج مميكنة.

شهادة دخل حديثة وبرنت تأمينات إن وجد.

صورة الرقم القومي للزوج والزوجة وشهادات ميلاد الأبناء.

إيصال مرافق وصورة عقد إيجار السكن الحالي.

صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز وكراسة الشروط.

الإقرار المرفق بكراسة الشروط واستمارة الحجز.



خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

1. زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.



2. اختيار خدمة حجز الوحدات.



3. إدخال البيانات المطلوبة بدقة.



4. إرفاق صورة الرقم القومي.



5. تحديد المدينة المراد الحجز بها والدور المفضل.



6. الضغط على إنهاء.

سعر كراسة الشروط وأماكن الحصول عليها

علمًا بأن كراسات شروط شقق الإسكان لمحدودي الدخل تتراوح سعرها كالتالي:

السعر: 300 جنيه لكراسة الشروط، بالإضافة إلى 355 جنيهًا مصروفات إدارية.

أماكن البيع: مكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية.

تسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل وتحقيق حياة كريمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

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