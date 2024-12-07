كراسة الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. معلومات هامة

مع بداية طرح مكاتب البريد كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 «سكن لكل المصريين» إرتفعت معدلات بحث عدد ضخم من المواطنين عن الشروط المطلوبة وآخر موعد للتقديم بها وتعتبر وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تطرح 78730 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعاً، وهذا ما سيعرض تفاصيله الموجز في السطور التالية.

كراسة الشروط لحجز الطرح الجديد

تكلفة شقق الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن أسعار وحدات الإسكان 2024 وذلك لمحدودي الدخل في المدن الجديدة، حيث يبلغ مقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه وهذا بالنسبة للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في المدن الجديدة، والذي يبلغ عددها 12990 وحدة سكنية، بأسعار تتراوح بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه في هذه المدن: «أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة».

أسعار الوحدات الجاهزة

في كافة المحافظات يتراوح سعر الوحدة السكنية بين 184 إلى 400 ألف جنيه وذلك بمقدم حجز 20 ألف جنيه، وهي وحدات جاهزة للتسليم الفوري.

وحدات التسليم خلال 36 شهر

تتراوح أسعار الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها بعد 36 شهرًا من الحجز لمحدودي الدخل بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه لنحو 41.782 وحدة سكنية في المدن الجديدة التالية: «حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة».

سعر كراسة الشروط

بإمكان شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بقيمة 355 جنيهاً، ومقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه من مكاتب البريد المميكنة في المدن المخصصة.

أماكن بيع كراسات الشروط

أشارت وزارة الإسكان، إلي أنه على المواطنين الراغبين في شراء كراسات الشروط من أجل حجز وحدات الإسكان الإجتماعي 2024، الحصول عليها عن طريق مكاتب البريد في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والتي تبدأ العمل بداية من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، والبعض الآخر يبدأ العمل في الفترة المسائية وذلك اعتبارًا من الساعة الـ11 ظهرًا وحتى الـ6 مساءً.

شروط التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي

- أولا التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويًا، ومتوسطي الدخل 12% سنويًا.

- ويبدأ المقدم لحجز الوحدات السكنية من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا.

- ثم يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما أثناء الحجز على شقق الإسكان الإجتماعي 2024.

- وأيضاً يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقداً، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري.

- وألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 عاما وألا يزيد أيضاً سن المتقدم من متوسطي الدخل عن سن المعاش.

طريقة حجز شقق الإسكان الإجتماعي

- أولا قم بزيارة موقع صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- ثم اختيار حجز الوحدات.

- وكتابة البيانات المطلوبة.

- وبعدها إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- وأيضاً اختيار المتقدم مكان الحجز والدور الذي يرغب السكن به.

- وأخيرًا الضغط على إنهاء.

شقق الإسكان الإجتماعي

اقرأ أيضاً:

آخر موعد لسحب كراسات شروط شقق الإسكان لمحدودي الدخل

إليك التفاصيل كاملة| الأوراق المطلوبة لشقق الاسكان الاجتماعى 2024