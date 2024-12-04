شقق الإسكان الاجتماعي.. أخر موعد لشراء كراسات الشروط 2024

كراسات شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. أعلنت الهيئة القومية للبريد عن استئناف بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية ضمن المبادرة, من اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2025.

تسهيل شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن المكاتب شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء كراسات الشروط منذ اليوم الأول.

من أجل تسهيل الوصول إلى الكراسات، قررت الهيئة بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي زيادة عدد المكاتب المطروحة بها الكراسات إلى 590 مكتب بريد على مستوى الجمهورية, وذلك لتجنب الازدحام والحفاظ على سلامة المواطنين، مع ضمان تقديم الخدمة بشكل مناسب في كافة المحافظات.

توفر كراسات شروط سكن لكل المصريين 5 في جميع المحافظات

أكدت داليا الباز أن كراسات الشروط متاحة بكثرة في مكاتب البريد بجميع المدن والمحافظات التي يتم طرح الوحدات السكنية بها، وأن فترة بيع الكراسات تستمر حتى نهاية ديسمبر, مشددة على أن أسبقية الشراء غير مهمة، مما يعني أنه لا حاجة للتزاحم في مكاتب البريد, ودعت جميع المواطنين إلى التعاون وتجنب التكدس حفاظًا على سلامتهم.

أخر موعد لشراء كراسات الشروط 2024

غرفة عمليات مركزية لمتابعة بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي

أوضحت الباز أنه تم تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة بيع الكراسات ودفع مقدمات الحجز في جميع أنحاء الجمهورية, لتسهيل عملية شراء الكراسات وفقًا لاحتياجات كل محافظة وضمان سير العملية بشكل منتظم في كافة مكاتب البريد المنتشرة في مصر.

تفاصيل مشروع "سكن لكل المصريين 5" لعام 2024

أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، عن بدء الحجز في مشروع "سكن لكل المصريين 5" لعام 2024, موضحة أن مقدم الحجز لهذه الوحدات السكنية يتراوح بين 20 و30 ألف جنيه.

أخر موعد لشراء كراسات الشروط 2024

وتستعرض جريدة “الموجز” شروط التقديم التي أوضحتها “عبدالحميد” والتي تتطلب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ألا يمتلك مسكنًا سابقًا، وألا يكون قد حصل على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو إسكان تعاوني, ويجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.

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