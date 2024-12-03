تلبي تطلعات المصريين.. تمديد فترة شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2024

شراء كراسات الشروط، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تمديد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز، للراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية عن طريق شراء كراسات الشروط، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5".

وتبدأ فترة التمديد لشراء كراسات الشروط، من غدٍ الأربعاء 4 ديسمبر 2024 ويستمر حتى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 24 ديسمبر، وذلك لتعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت الخاصة بشراء كراسات الشروط.

وفي اجتماع عُقد مساء الاثنين 2 ديسمبر 2024 مع داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، تم الاتفاق على زيادة عدد مكاتب البريد المميكن إلى 590 مكتبًا موزعة على مستوى الجمهورية. جاء هذا الإجراء لتخفيف الضغط وتيسير حصول المواطنين على كراسات الشروط، مع إمكانية التحقق من عناوين هذه المكاتب عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على أن الأولوية في الحجز لا تعتمد على سرعة شراء كراسة الشروط، وإنما على نظام الأولويات الذي حدده الصندوق مسبقًا. وأكدت على ضرورة استكمال المواطنين لمستنداتهم ورفعها عبر الموقع الإلكتروني للصندوق لضمان إتمام الإجراءات بسلاسة.

نظام الأولويات وضمان الشفافية

وأوضحت مي عبد الحميد أن نظام الأولويات، كما ورد في كراسة الشروط، سيتم تطبيقه في حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة. تُمنح الأولوية للمتزوج ويعول، يليه الأرمل/الأرملة ويعول، ثم المطلّق/المطلّقة ويعول، وهكذا حسب ترتيب تفصيلي يعتمد على الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

وأضافت أن الصندوق سيستقبل التماسات المواطنين الذين لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم إلكترونيًا خلال فترة الإعلان شريطة عدم استردادهم لمقدم جدية الحجز، مع ضمان فرز الطلبات بشكل دقيق قبل انتهاء فترة التظلمات.

معالجة المرفوضين وتيسيرات إضافية

وفيما يتعلق بالمواطنين غير المطابقين للشروط أو الذين لم تُتاح لهم وحدات، أكدت مي عبد الحميد أنه يمكنهم استرداد المبالغ المدفوعة من البريد خلال فترة محددة، مع إعطائهم الأولوية في الإعلانات المستقبلية شريطة تقديم إيصال يفيد استرداد مقدم الحجز.

إقبال غير مسبوق على المبادرة

وشهد الإعلان إقبالًا واسعًا منذ إطلاقه، حيث تم بيع أكثر من 220,740 كراسة شروط وسدد 42,757 مواطنًا مقدم جدية الحجز خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط، ما يعكس نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أهدافها التنموية.

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