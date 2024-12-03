وزير الإسكان يوجه بسرعة تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة

مبادرة سكن لكل المصريين.. عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا هامًا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة.

وتأتي جهود وزير الإسكان في متابعة معدلات التنفيذ تأكيدًا على التزام الوزارة بتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لتوفير سكن كريم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

توجيهات وزير الإسكان بشأن سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز توجيهات وزير الإسكان للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة.

وزير الإسكان

وجه وزير الإسكان بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة، والالتزام بخطة الوزارة لتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين.

وزير الإسكان يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بـ سكن لكل المصريين

وطالب وزير الإسكان بضرورة تنفيذ المشروعات الخدمية بمواقع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بالتزامن مع تنفيذ الوحدات السكنية، وكذا الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع أولاً بأول بالمواقع التي تم الانتهاء من تنفيذ العمارات والمرافق بها، لتسليم الوحدات لمستحقيها جاهزة الخدمات، والتخطيط الجيد للمشروعات المستقبلية.

كما تابع وزير الإسكان سير العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة، ومنها أعمال استكمال تنفيذ 10608 وحدات سكنية بالمرحلة الخامسة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 6600 وحدة سكنية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 4008 وحدات سكنية.

المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

وفي نفس الصدد، قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إنه جارٍ استكمال تنسيق أعمال الموقع العام، ورصف الطرق المحيطة بالمشروعات ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية سكل لكل المصريين، بالإضافة إلى تقدم نسب الأعمال في تنفيذ المرحلة السادسة بإجمالي 55 ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار.

وقام المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهاز، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التشطيبات، وأعمال رصف الطرق، واستكمال أعمال زراعة المسطحات الخضراء، ومتابعة تنفيذ المباني الخدمية.

وشدد نائب رئيس الجهاز، على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية المعتمدة، والإسراع في إنجاز الأعمال المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في أقرب وقت.

معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية سكل لكل المصريين

الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تعد من أهم المشروعات التي تشغل قطاع عريض من المواطني وخاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، وتم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضى الدخل.

المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

كما تم تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ضمن متوسطى الدخل، كما تم تنفيذ 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو.

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