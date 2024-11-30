الإسكان تبدأ تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" غدا.. إليك التفاصيل

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة للفائزين بها بعدد 22 عمارة لجميع المراحل بالتجمع الثالث بـ مدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتباراً من غد الأحد الموافق 1/12/2024، وحتى يوم الثلاثاء 30/12/2024، جاء ذلك وفقًا لما أعلنه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية.

ويستعرض الموجز خلال السطور التالية تفاصيل عمليات التسليم خلال شهر ديسمبر المقبل.

تسليم وحدات جنة بالقاهرة الجديدة

أشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 101، يوم الأحد 1/12/2024، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الإثنين 2/12/2024، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الثلاثاء 3/12/2024، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأربعاء 4/12/2024، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الخميس 5/12/2024، ووحدات العمارة 107، يوم الأحد 8/12/2024، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الإثنين 9/12/2024، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 10/12/2024، ووحدات العمارة رقم 110، يوم الأربعاء 11/12/2024، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الخميس 12/12/2024.

وحدات جنة



مواعيد تسليم وحدات جنة بالقاهرة الجديدة

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 112، يوم الأحد 15/12/2024، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الإثنين 16/12/2024، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الثلاثاء 17/12/2024، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأربعاء 18/12/2024، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الخميس 19/12/2024، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الأحد 22/12/2024، ووحدات العمارة رقم 118، يوم الإثنين 23/12/2024، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 24/12/2024، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الأربعاء 25/12/2024، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الخميس 26/12/2024.

وحدات الإسكان

موعد تسليم وحدات مشروع جنة

ولفت عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 122، يوم الأحد 29/12/2024، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الإثنين 30/12/2024.

وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: إنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير ( فرع الرحاب ) لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجـــه بخطـــاب البنك لمكتب خدمـــة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات بالجهاز، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

اقرأ أيضًا

وزير الإسكان يوجه بتخصيص شركات تشغيل وصيانة للمحاور الرئيسية بـ 6 أكتوبر

شقق الإسكان الاجتماعي.. مكاتب البريد التي يوجد بها كراسة الشروط 2024