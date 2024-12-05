بعد مد استقبال طلبات شقق الإسكان الاجتماعي.. اعرف خطوات التقديم

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد فترة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024 ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 5»، بالتزامن مع وقف بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي مؤقتًا لمدة ثلاثة أيام.

ويستمر استقبال طلبات التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وذلك حتى يوم 24 ديسمبر الجاري، الذي يأتي ضمن مبادرة الوزارة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، مع طرح 78,730 وحدة سكنية.

ويرصد الموجز فيما يلي بالتفصيل أنواع الوحدات السكنية المطروحة في الإسكان الاجتماعى

أنواع الوحدات السكنية المطروحة في الإسكان الاجتماعي 2024

تنقسم الوحدات السكنية التي تقدمها الوزارة إلى نوعين:

1. وحدات جاهزة للتسليم الفوري: تتيح الوزارة للمستفيدين فرصة الحصول على الوحدة السكنية فور التخصيص.

2. وحدات تسليم خلال ثلاث سنوات: تشمل وحدات يتم تسليمها خلال فترة زمنية تصل إلى 36 شهرًا.

تسعى الوزارة من خلال هذه الخيارات إلى تلبية احتياجات المواطنين المختلفة، سواء للراغبين في استلام فوري أو من يمكنهم الانتظار.

شروط التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي: الفرق بين الفرد والأسرة

يتطلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي معرفة الفرق بين تعريف الفرد والأسرة وفقًا لكراسة الشروط، لضمان تقديم الطلبات بالشكل الصحيح.

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خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

وتتلخص خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي:

شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المصري.

زيارة الموقع الرسمي لـ وزارة الإسكان على الإنترنت.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم ارفق الأوراق المطلوبة.

اقرأ الشروط والأحكام جيداً.

ثم اختر المكان الذي ترغب في شراء وحدة سكنية به.

اختر مساحة الوحدة التي ترغب في شرائها.

وانقر على “تسجيل”.تعريف الفرد في كراسة شروط شقق الإسكان

يشمل تعريف الفرد الحالات الاجتماعية التالية:

الأعزب: من لم يسبق له الزواج.

المطلق الذي لا يعول: الشخص المطلق الذي ليس لديه مسؤولية إعالة.

المطلقة التي لا تعول: المرأة المطلقة التي ليست مسؤولة عن إعالة أي أفراد.

الأرمل الذي لا يعول: الرجل الأرمل الذي ليس لديه مسؤولية إعالة.

الأرملة التي لا تعول: المرأة الأرملة التي ليست مسؤولة عن إعالة أفراد.



تعريف الأسرة في كراسة شروط شقق الإسكان

تشمل الأسرة الحالات الاجتماعية التالية:

المتزوج الذي يعول أو لا يعول: سواء كان لديه أفراد يعولهم أو لا.

الأرملة التي تعول: المرأة الأرملة المسؤولة عن إعالة أفراد.

الأرمل الذي يعول: الرجل الأرمل الذي يعول أفرادًا.

المطلقة التي تعول: المرأة المطلقة التي تعول أفرادًا.



أهمية معرفة الفروق بين الفرد والأسرة عند التقديم

تعد معرفة هذه الفروق ضرورية لتجنب رفض الطلبات نتيجة عدم استيفاء الشروط، حيث تختلف المتطلبات لكل حالة بناءً على التصنيف، وينصح المتقدمون بقراءة كراسة الشروط بعناية والتأكد من توافر الأوراق المطلوبة قبل التقديم.

كيفية التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2024

يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم من خلال مكاتب البريد المخصصة في جميع المحافظات، كما تتوفر الكراسة الخاصة بالشروط وأسعار الوحدات في نفس المكاتب، تهدف وزارة الإسكان من خلال هذا المشروع إلى توفير سكن ملائم للمواطنين وتحقيق استقرار اجتماعي.

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