مد طرح كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي بمشروع سكن لكل المصريين 5

مد فترة طرح كراسات شروط شقق الإسكان .. يشهد مشروع سكن لكل المصريين 5 إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء كراسات الشروط لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي. ويأتي هذا الاهتمام الكبير بعد طرح كراسات الشروط بمكاتب البريد، مما دفع الكثيرين إلى الإسراع في التسجيل للحصول على وحدة سكنية جديدة.

مد فترة شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مد فترة شراء كراسات شروط مشروع سكن لكل المصريين 5 لمدة أسبوع إضافي، وذلك لتعويض فترة التوقف عن بيع الكراسات لمدة 3 أيام.

جاء هذا القرار في ظل الإقبال المتزايد على الكراسات، حيث تم بيع 300 ألف كراسة شروط حتى الآن.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أوضحت مي عبدالحميد أن بيع الكراسات سيتوقف مع بداية الشهر المقبل لإتاحة صرف المعاشات بمكاتب البريد دون أي تزاحم أو مشاكل قد تؤثر على عملية الصرف.

وفي إطار الخدمات التى تقدمها جريدة الموجز لقرائها نعرض الاوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعى

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

لضمان التقديم بشكل صحيح، يجب على المواطنين الراغبين في حجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 5 تجهيز المستندات التالية ضمن ملف التقديم:

1. صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

2. صور شهادات ميلاد الأبناء.

3. إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، غاز).

4. شهادة إثبات دخل معتمدة.

5. صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية الحالية.

6. قيد عائلي مميكن.

7. قسيمة زواج مميكنة.

8. برنت تأمينات (اختياري لذوي الهمم).

9. صورة من التقرير الطبي للحالات الصحية الخاصة.

شقق الإسكان الاجتماعى

ملاحظات هامة للمواطنين

أكدت مي عبدالحميد أنه لا يوجد فرق بين أول يوم وآخر يوم في شراء كراسات الشروط، مشيرة إلى أن المواطنين لديهم الوقت الكافي للتقديم دون قلق.

مكاتب البريد وجهود تنظيمية

حرص صندوق الإسكان الاجتماعي على تنظيم عملية بيع كراسات الشروط بالتعاون مع مكاتب البريد، لضمان تسهيل الإجراءات وتجنب أي تزاحم قد يؤثر على تقديم الخدمة.

خطوات مستقبلية لحجز الوحدة

بعد تجهيز الأوراق المطلوبة، يمكن للمتقدمين متابعة عملية التسجيل والحجز عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي أو من خلال مكاتب البريد.

ويعكس مشروع سكن لكل المصريين 5 رؤية الحكومة لتوفير السكن الملائم لكل الفئات، مع تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية في عمليات التقديم.

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