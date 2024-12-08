مد سحب كراسات شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. شوف هتدفع قسط كام؟

شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. استأنفت وزارة الإسكان بيع كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5، بعد توقف دام ثلاثة أيام.

وشهدت مكاتب البريد على مستوى الجمهورية توافد آلاف المواطنين لشراء الكراسات، يأتي ذلك بعد قرار الوزارة بتمديد فترة التقديم حتى 31 ديسمبر 2024 بدلاً من الموعد السابق في 24 ديسمبر، لتعويض فترة التوقف المؤقت، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

سحب كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025

بدأت عملية سحب كراسات شقق الإسكان الاجتماعي يوم الاثنين 18 نوفمبر لذوي الهمم في جميع المحافظات من خلال مكاتب البريد المميكنة، ويمكن للمواطنين ذوي الدخل الشهري الذي يصل إلى 3500 جنيه التقديم للحصول على شقة إسكان اجتماعي ضمن هذا الطرح.

شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أقساط شقق الإسكان الاجتماعي 2025

كما تشمل المبادرة الفئات ذات الدخل المحدود، حيث يبدأ قسط الشقة الشهرية من 897 جنيهًا للأشخاص الذين يتقاضون دخلاً شهريًا يبدأ من 3500 جنيه، وفقًا لكراسة الشروط، أما بالنسبة للأشخاص الذين يبدأ دخلهم الشهري من 3700 جنيه، يمكنهم التقديم للحصول على شقة بمقدم قسط شهري يبلغ 1828 جنيهًا. يهدف الطرح إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، والمنتشرة في 16 محافظة هي: الجيزة، الشرقية، المنوفية، الفيوم، الإسماعيلية، البحيرة، مطروح، شمال وجنوب سيناء، بني سويف، المنيا، سوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر، وأسوان.

كما يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استقبال الطلبات ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5"، التي تعد أحد أبرز المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى توفير سكن مناسب للمواطنين محدودي الدخل في مختلف أنحاء الجمهورية.



شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل بالمدن الجديدة

أتاح الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5 شقق سكنية لمنخفضي الدخل في 11 مدينة جديدة الآتية: (أكتوبر الجديدة - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - السادات - أخميم الجديدة - سوهاج الجديدة - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - غرب قنا - طيبة الجديدة - أسوان الجديدة).

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2025

تتراوح أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري لمحدودي ومتوسطي الدخل في المحافظات ما بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه، أما بالنسبة للمدن الجديدة، فتراوحت أسعار الشقق الجاهزة للتسليم الفوري لمحدودي الدخل من 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه، في حين أن الوحدات السكنية التي ستسلم خلال 36 شهرًا تتراوح أسعارها ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه، بحسب موقع الوحدة ومساحتها.

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