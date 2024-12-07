خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. الرابط

يبحث العديد من المصريين عن رابط الإستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14، حيث يسعى المستفيدون من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، في معرفة خطوات ورابط الإستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي، وذلك عقب مرور عامين على تقسيط الأقساط الربع سنوية، ينشر لكم الموجز في التقرير التالي الرابط والتفاصيل

الإستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي

رابط الإستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي

وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الإستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14، وذلك عن طريق صندوق الإسكان الإجتماعى من هذا الرابط.

طريقة الإستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي

أولا قم بزيارة موقع صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري من هذا الرابط.

ثم النقر على الإستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

وبعدها قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

وبعد ذلك ادخال كافة البيانات المطلوبة بالتسجيل من قبل المتقدم.

وأخيراً أنقر على الإستعلام عن عن الوحدات السكنية الإعلان 14.

أسعار شقق الإسكان الإجتماعي الخاصة بالإعلان 14

- الشقة التي تكون مساحتها 75 متر بـ 244 ألف جنيهاً مصرياً.

- والتي مساحتها 90 متر بـ 310 ألف جنيهاً مصرياً.

- بالإضافة إلى التي مساحتها 100 متر بـ 471 ألف جنيهاً مصرياً.

- ومساحتها 110 متر بـ 503 ألف جنيهاً مصرياً.

- مساحتها 120 متر بـ 546 ألف جنيهاً مصرياً.

أماكن شقق الإسكان الإجتماعي بالإعلان 14

• مدينة العبور الجديدة.

• مدينة العاشر من رمضان.

• حدائق أكتوبر.

• مدينة بدر.

• 15 مايو.

• مدينة المنيا الجديدة.

• مدينة ملوي الجديدة.

• مدينة أسوان الجديدة.

• مدينة قنا الجديدة.

• أكتوبر الجديدة منطقة غرب المطار.

• مدينة السادات.

• مدينة سوهاج الجديدة.

قسط شقق الإسكان الإجتماعي

وفي هذا السياق، بلغ عدد الأقساط الربع سنوية لشقق سكن لكل المصريين 1 لـ12 قسط تم سداد 10 أقساط.

وجاء آخر قسطين في هذه المشروعات وهما كالآتي:

• القسط الحادي عشر يوم 1 أكتوبر 2023.

• والقسط الثاني عشر والأخير يوم 1 يناير 2024.

شقق الإسكان الإجتماعي

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