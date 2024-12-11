موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وأسعار وحدات سكن لكل المصريين

تستمر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في طرح شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تشمل المشروعات وحدات سكنية متنوعة في الأسعار والمساحات، مما يساعد المواطنين في الحصول على سكن ملائم بأسعار تناسب إمكانياتهم.

وفي هذا التقرير، يقدم موقع الموجز، تفاصيل موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي وأقساط الوحدات السكنية المطروحة.

موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي في مصر 2024

تختلف مواعيد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي وفقًا لحالة الوحدة السكنية سواء كانت جاهزة للاستلام أو تحت الإنشاء.

الاستلام الفوري: إذا كانت الوحدة جاهزة، يتم التوجه إلى جهاز المدينة أو الوحدة المحلية لاستلام الوحدة بعد سداد جميع الأقساط المستحقة.

الاستلام خلال 36 شهرًا: إذا كانت الوحدة تحت الإنشاء، يتم استلامها بعد 36 شهرًا من غلق باب التقديم، مع متابعة مستمرة من وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالموعد المحدد.

وتختلف مواعيد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بناءً على حالة الوحدة السكنية، سواء كانت جاهزة للاستلام أو تحت الإنشاء.

موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي

تفاصيل أقساط شقق الإسكان الاجتماعي

كما أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل أقساط الوحدات السكنية المطروحة بأسعار مختلفة في عدد من المحافظات، ويضمن النظام المرن للدفع تسهيل امتلاك السكن للمواطنين الراغبين في التقديم للمشروعات السكنية.

أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل أقساط الوحدات السكنية المطروحة بأسعار مختلفة في بعض المدن والمحافظات. تتنوع الأسعار وفقًا للمساحات والمناطق، وفيما يلي التفاصيل:

تسليم شقق الإسكان الاجتماعي

الوحدات بسعر 542 ألف جنيه (مساحة 75 مترًا):

هذه الوحدات تقع في المحافظات التالية:

الجيزة (حدائق أكتوبر)

المنوفية (السادات)

المنيا (المنيا الجديدة)

تفاصيل الأقساط:

الدفعة ربع السنوية للعام الأول (4 دفعات) 5,000 جنيه.

الدفعة ربع السنوية للعام الثاني (4 دفعات) 6,000 جنيه.

الدفعة ربع السنوية للعام الثالث (4 دفعات) 7,000 جنيه.

الدفعة المقدمة: بحد أدنى 20,000 جنيه عند التعاقد.

موعد تسليم شقق الإسكان

الوحدات بسعر 650 ألف جنيه (مساحة 90 مترًا):

تتواجد هذه الوحدات في المحافظات التالية:

القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو)

الجيزة (حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة)

الشرقية (العاشر من رمضان)

أسوان (أسوان الجديدة)

تفاصيل الأقساط:

الدفعة ربع السنوية للعام الأول (4 دفعات) 7,000 جنيه.

الدفعة ربع السنوية للعام الثاني (4 دفعات) 8,000 جنيه.

الدفعة ربع السنوية للعام الثالث (4 دفعات) 9,000 جنيه.

الدفعة المقدمة: بحد أدنى 20% عند التعاقد.

شقق الإسكان الاجتماعي

الوحدات بسعر 700 ألف جنيه (مساحة 90 مترًا):

تتواجد هذه الوحدات في مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الأقساط:

الدفعة ربع السنوية للعام الأول (4 دفعات) 7,000 جنيه.

الدفعة ربع السنوية للعام الثاني (4 دفعات) 8,000 جنيه.

الدفعة ربع السنوية للعام الثالث (4 دفعات) 9,000 جنيه.

الدفعة المقدمة: بحد أدنى 20% عند التعاقد.

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