تعرف على موعد انتهاء بيع كراسات الإسكان الاجتماعي 2024 وطريقة التسجيل

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن الموعد النهائي، لسحب كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 كآخر موعد للسحب، موضحة كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، متوفرة في 400 مكتب بريد مميز في المحافظات المشمولة بالطرح.

تكاليف السحب والإجراءات

سعر كراسة الشروط، 300 جنيه.

رسوم المصروفات الإدارية، 355 جنيه، تُسدد أيضًا في مكاتب البريد.

شقق الإسكان الاجتماعي

كيفية التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت الوزارة عن خطوات التقديم للراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عبر الإنترنت، والتي جاءت كما يلي..

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة وتحميل المستندات اللازمة.

اختيار خيار "أرغب في التقديم" واستكمال البيانات المطلوبة.

إرسال طلب التقديم عبر الموقع.

الشروط اللازمة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

لضمان استيفاء المتقدمين للشروط، حددت الوزارة معايير محددة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، يستعرضها الموجز، كما يلي..

الجنسية، أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

السن، ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

الحالة القانونية، يجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية.

التقديم السابق، ألا يكون المتقدم قد حصل مسبقًا على وحدات سكنية أو اشترك في برامج إسكان حكومية.

نصيحة للمقبلين على الحجز

لضمان نجاح طلبك في شقق الإسكان الاجتماعي 2024، تأكد من تقديم المستندات بشكل صحيح وفي الوقت المحدد، والالتزام بالشروط المعلنة، إذا كنت تبحث عن فرصة للاستفادة من هذه المبادرة، فسحب الكراسة والتقديم قبل الموعد النهائي خطوة أساسية للحصول على وحدات سكنية ضمن شقق الإسكان الاجتماعي 2024.

مع اقتراب انتهاء مهلة الحجز، شهدت محركات البحث اهتمامًا واسعًا بأسعار شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 من قبل المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل الأسعار وفقًا لنوع الوحدات السكنية ومواقعها الجغرافية ، ويقدمها موقع الموجز، كما يلي..

أسعار الوحدات في المدن الجديدة

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه.

ويستعرض الموجز، أسماء المدن المستهدفة، على النحو التالي..

أكتوبر الجديدة

العاشر من رمضان

المنيا الجديدة

قنا الجديدة

برج العرب الجديدة

السادات

أخميم الجديدة

غرب قنا

طيبة الجديدة

أسوان الجديدة

أسعار التسليم الفوري في المحافظات

تبدأ أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، ضمن شقق الإسكان الاجتماعي 2024، من 184 ألف جنيه وتصل إلى 400 ألف جنيه، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في استلام وحداتهم بسرعة.

أسعار الوحدات المقرر تسليمها خلال 36 شهرًا

تتراوح أسعار هذه الوحدات بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.

تقع هذه الوحدات في المدن الجديدة التالية:

حدائق العاصمة

15 مايو

أكتوبر الجديدة

السادات

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