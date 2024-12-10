اخر موعد للتقديم علي شقق الاسكان الاجتماعي.. ومفاجأة بشأن أسعار وأماكن الوحدات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن آخر موعد لسحب كراسات شروط شقق الاسكان الاجتماعي لعام 2024، حيث ينتظر أن يكون يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 هو آخر موعد للحصول على كراسات الشروط الخاصة بمشروع "سكن لكل المصريين 5"، الذي يتيح الفرصة لحجز الوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

أسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2024

كما اعلنت وزارة الاسكان عن أسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2024 حسب نوعية الوحدة والموقع، حيث تتراوح الأسعار بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه في المدن الجديدة مثل أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، وغيرهم، كما تتوافر شقق جاهزة للتسليم الفوري بأسعار تتراوح بين 184 ألف و400 ألف جنيه، وذلك في بعض المحافظات، أما بالنسبة للوحدات السكنية التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا، فإن أسعارها تتراوح من 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه في عدد من المدن الجديدة.

شقق الاسكان الاجتماعي

مقدم حجز شقق الاسكان الاجتماعي

يتطلب حجز الوحدات السكنية دفع مقدم جدية الحجز، حيث يصل المقدم إلى 30 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم في المدن الجديدة، بينما يكون المقدم في المحافظات 20 ألف جنيه.

كيفية التقديم لحجز شقق الاسكان الاجتماعي

يمكن للراغبين في التقديم لحجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا، حيث يجب إدخال البيانات الشخصية مع صورة بطاقة الرقم القومي السارية، كما يجب اختيار الدور المطلوب والتقديم عبر الموقع الإلكتروني.

جدير بالذكر أن كراسة شروط شقق الاسكان الاجتماعي 2024 يمكن شراؤها من مكاتب البريد المميكنة، بسعر 300 جنيه مع مصروفات إدارية إضافية قدرها 355 جنيها.

أماكن شقق الاسكان الاجتماعي 2024

كما حددت وزارة الإسكان أماكن الوحدات السكنية لـ منخفضي ومتوسطي الدخل بـ شقق الإسكان الاجتماعي:

- محافظة الشرقية

- محافظة البحيرة

- محافظة سوهاج

- محافظة قنا

- محافظة أسيوط

- محافظة الأقصر

- محافظة أسوان

- محافظة مطروح

- محافظة بني سويف

- محافظة المنيا

- محافظة المنوفية

- محافظة الجيزة

- محافظة الفيوم

- محافظة الإسماعيلية

- محافظة شمال سيناء

- محافظة جنوب سيناء

- مدينة غرب قنا

- مدينة السادات

- مدينة قناة الجديدة

- مدينة أخميم الجديدة

- مدينة سوهاج الجديدة

- مدينة العاشر من رمضان

- مدينة برج العرب الجديدة

- مدينة أكتوبر الجديدة

- مدينة المنيا الجديدة

- مدينة طيبة الجديدة

- مدينة أسوان الجديدة

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بالتفاصيل رابط التقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي وأسعار وأماكن الوحدات

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