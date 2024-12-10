تفاصيل شقق نقابة المهندسين .. موعد التقديم والشروط

أيام قليلة تفصل كافة المهندسين عن موعد القرعة العلنية لشقق نقابة المهندسين 2024، وهذه التي طال انتظارها من قبل الأعضاء، حيث كشفت النقابة عن إجراء القرعة في يوم السبت القادم الموافق 14 ديسمبر 2024، وذلك في تمام الساعة 1 ظهرًا بمبنى النقابة العامة، وهذا ما سيقدمه لكم الموجز فيما يلي.

شقق نقابة المهندسين

ويأتي هذا في إطار طرح الوحدات السكنية الجديدة في "كومباوند بارادايس" بالقاهرة الجديدة، التي تتيح الكثير من التسهيلات للمشتركين.

أهم شروط استرداد جدية الحجز

وفي سياق أخر، كشفت النقابة عن الأوراق المطلوبة وذلك لإسترداد مبلغ جدية حجز القرعة، والبالغ 200 ألف جنيه، للأعضاء الراغبين في استرجاع المبلغ، وتتضمن الأوراق المطلوبة فيما يلي:

-أصل إيصال السداد بمبلغ 200 ألف جنيه.

-وإفادة من البنك تحتوي على رقم الحساب لتحويل المبلغ.

-وصورة البطاقة الشخصية.

-وأيضاً صورة كارنيه النقابة.

-وتُقدّم هذه المستندات مع طلب موجه إلى أمين الصندوق، وذلك من أجل إستكمال عملية استرداد جدية الحجز.

شقق نقابة المهندسين 2024

تتصف شقق نقابة المهندسين 2024 بالكثير من المميزات، حيث يتم طرح الوحدات في "كومباوند بارادايس" الذي يعتبر واحدًا من أهم المشاريع السكنية في القاهرة الجديدة.

ويتميز هذا الكومباوند بإتاحة جميع المرافق الأساسية، وذلك بالإضافة إلى نادي إجتماعي ومول تجاري قريب من الجامعة الأمريكية، مما يجعلها وجهة مثالية للمقيمين.

أما بالنسبة لطرق السداد، فقد تمَّ بالفعل توفير تسهيلات متنوعة للمشتركين، تشمل فترة سداد تمتد حتى 6 سنوات، وذلك بالإضافة إلى أنه يتوجب على المهندس الراغب في المشاركة في القرعة سداد مبلغ 200 ألف جنيه كجدية دخول القرعة، ويُشترط أيضًا سداد 15% من مقدم الحجز أثناء إجراء القرعة، بالإضافة إلى وديعة الصيانة وقيمة الجراج.

تفاصيل شراء كراسة الشروط

وحددت نقابة المهندسين سعر كراسة الشروط الخاصة بالقرعة الجديدة، حيث تم بالفعل تحديد قيمتها بـ 1500 جنيه، غير قابلة للإسترداد، وتتيح كراسة الشروط في إدارة التسويق بمقر النقابة العامة، وكان ذلك بدءًا من يوم الثلاثاء 3 ديسمبر وحتى يوم السبت القادم 14 ديسمبر 2024، حيث سيكون آخر يوم من أجل التسجيل قبل إجراء القرعة.

والوحدات السكنية المقرر طرحها توجد في كومباوند متكامل المرافق، مما يتيح بيئة سكنية راقية ومناسبة لكافة الأعضاء.

وسيتم تسليم الوحدات فورًا عقب سداد 15% من مقدم الحجز، وذلك بالإضافة إلى وديعة الصيانة وتكاليف الجراج.

و توفر نقابة المهندسين فرصة للكثير من الأعضاء للحصول على وحدة سكنية متميزة في القاهرة الجديدة، مع ضمان سداد مرن يصل إلى 6 سنوات.

كراسة الشروط

اقرأ أيضاً:

سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 وآخر موعد للتقديم

آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024