تعرف على موعد طرح شقق نقابة المهندسين 2024.. تفاصيل وشروط الحجز

ننشر لكم عبر المقال التالي تفاصيل طرح شقق نقابة المهندسين 2024، وشروط حجز شقق نقابة المهندسين 2024، وأماكن شقق نقابة المهندسين، عبر موقعنا الموجز.

شقق نقابة المهندسين

فأكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة تستعد لطرح 300 وحدة سكنية ضمن مشروع شقق نقابة المهندسين 2024، وذلك خلال الشهرين المقبلين. هذا الإعلان أثار اهتمام العديد من المهندسين الشباب الذين يتطلعون للحصول على سكن بأسعار مناسبة، خاصة بعد تأكيد النقابة استعدادها للإعلان عن التفاصيل الكاملة قريباً.

شقق نقابة المهندسين 2024

عدد الوحدات: يتضمن الطرح 300 شقة سكنية.

موعد الطرح: من المقرر أن يتم طرح الوحدات خلال شهر أغسطس الحالي.

المشروعات القادمة: سيتم الإعلان عن شقق مشروع إسكان 6 أكتوبر خلال شهر، وذلك نظراً لأهمية مشروعات الإسكان التي تقدمها النقابة للمهندسين.

شروط حجز شقق نقابة المهندسين 2024

عدم امتلاك مسكن: يجب على المتقدم ألا يكون مالكاً لأي مسكن آخر.

وحدة سكنية واحدة: لا يمكن للمتقدم حجز أكثر من وحدة سكنية واحدة.

عدم الاستفادة السابقة من قروض تعاونية: يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد سابقاً من قرض تعاوني.

الحجز الإلكتروني: تتم عملية حجز الوحدات من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالنقابة.

الاستخدام السكني فقط: يجب استخدام الوحدة السكنية للسكن فقط، وليس لأي غرض تجاري.

فترة التصرف: يمنع التصرف في الوحدة السكنية بأي شكل قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.

الامتثال للشروط: يجب الالتزام بجميع الشروط المحددة من قبل النقابة، والتأكد من صحة كافة البيانات المقدمة. مخالفة الشروط قد تعرض المتقدم للمساءلة القانونية.

أماكن شقق نقابة المهندسين 2024

- مدينة العبور.

- القاهرة الجديدة.

- مدينة 6 أكتوبر.

- التجمع الخامس.

أسعار شقق نقابة المهندسين 2024

1- الطرح يقدم تسهيلات في السداد.

2- لا تحقق شقق نقابة المهندسين في مشروع 6 أكتوبر أي أرباح للنقابة.

هل يوجد تقسيط لشقق نقابة المهندسين؟

شقق نقابة المهندسين في مصر مثل غيرها من مشاريع الإسكان، حيث تتميز بالتسهيلات في السداد وتقسيط على سنوات طويلة، شرط دفع المقدم كاملًا لدخول القرعة.

كراسة شروط شقق نقابة المهندسين تشمل شروط الحجز والأوراق المطلوبة، بجانب أهم المناطق التي تتوافر بها شقق نقابة المهندسين في مصر.

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