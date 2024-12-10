موعد استلام شقق الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5"

أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن طرح الآلاف من الوحدات ضمن الاعلان الجديد "سكن لكل المصريين 5" ويبحث الكثير من المواطنين حاليًا عن موعد استلام شقق الاسكان الاجتماعي وهذا ما يستعرضه"الموجز" في السطور التالية.

موعد استلام شقق الاسكان الاجتماعي

يسأل الكثير من المهتمين بما تطرحه الدولة من مشروعات سكانية عن موعد استلام شقق الاسكان الاجتماعي وقد أوضحت وزارة الإسكان أن هناك موعدين للتسليم وهما " الاستلام الفوري، الاستلام خلال 36 شهرًا".

وأوضحت وزارة الإسكان أنه يتاح للمواطنين الذين حجزوا الوحدات بنظام الاستلام الفوري تسلم وحداتهم السكنية بمجرد إتمام الإجراءات.

وأشارت الإسكان إلى أنه في حال كانت الوحدة تحت الإنشاء، سيتم تسليمها خلال فترة 36 شهرًا وذلك من تاريخ غلق باب التقديم.

وكانت وزارة الإسكان بينت أن الوحدات السكنية ستكون متاحة وفقًا لنظام التمويل العقاري بمعدلات فائدة مخفضة، مشيرة إلى أن محدودو الدخل سيحصلون على فائدة بنسبة 8% سنويًا، ويحصل متوسطو الدخل على فائدة بنسبة 12% سنويًا.

وزارة الاسكان

مقدم حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

ونوهت الإسكان أن مدة التمويل تمتد إلى 20 عامًا، لتوفير أقساط ميسرة على المواطنين، مضيفة أن مقدم الحجز للوحدات فيبلغ 20% من إجمالي سعر الوحدة.

ولفتت إلى أنه يبدأ مقدم جدية الحجز من 20 ألف جنيه في المحافظات، بينما يصل إلى 30 ألف جنيه في المدن الجديدة.

وجدير بالذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلن أن أسعار الشقق السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات، ستكون وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها الجغرافي.



ولفت إلى أن الأسعار الخاصة بالطرح الجديدة جاءت متنوعة كي تتناسب مع مختلف الفئات، والشرائح المستهدفة.

ويذكر أنه تم البدء في طرح كراسات شروط شقق الإسكان 2024، في الـ 18 من نوفمبر الماضي، واستمر حتى 25 من ذات الشهر وذلك لذوي الهمم، ضمن المبادرة الرئاسية، بينما طرح لجميع المواطنين يوم 26 نوفمبر الماضي ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري.

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