سر رفض رئيس الوزراء بيع وحدات الإسكان الاستثماري بهذا الرقم

مشروعات الإسكان الاستثماري.. تعد واحدة من أهم الركائز التي تسهم في تعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في الدول، وتستهدف هذه المشروعات تطوير مجتمعات سكنية حديثة تواكب احتياجات الأفراد من مختلف الشرائح الاجتماعية، مع التركيز على تقديم وحدات سكنية تلبي معايير الجودة والرفاهية.

وتشمل مشروعات الإسكان الاستثماري توفير شقق وفيلات وأبراج سكنية بمواصفات متنوعة، مصحوبة بخدمات متكاملة مثل المرافق الترفيهية، المراكز التجارية، والمساحات الخضراء، مما يجعلها بيئة مثالية للعيش والاستثمار على حد سواء.

مشروعات الإسكان الاستثماري

وفي هذا الصدد، الموجز يستعرض تفاصيل مطالبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بإعادة تسعير الوحدات السكنية التي تقع ضمن مشروعات الإسكان الاستثماري بمدينة بور فؤاد، وذلك خلال جولته بمحافظة بورسعيد.

رفض مدبولي طرح وحدة الإسكان الاستثماري بسعر 900 ألف جنيه

وخلال استماع الدكتور مدبولي لعرض تفصيلي عن تلك الوحدات، أبدى تحفظه على طرح الوحدة بسعر 900 ألف جنيه خاصة وأن مساحتها 120 مترًا، وسأل: «كيف تعرض وحدة بتلك المساحة وتطل مباشرة على قناة السويس بهذا السعر ؟!»، مشيرًَا إلى أنه كان سيتقبل هذا السعر إذا كانت مساحة الوحدة 90 مترًا.

مشروعات الإسكان الاستثماري

وأجاب مسؤول صندوق الإسكان الاجتماعيّ على رئيس الوزراء موضحًا أن تلك الوحدات تم طرحها مؤخرا بسعر 800 ألف جنيه ولم تشهد إقبالًا من المواطنين، وهنا تدخل رئيس الوزراء قائلا: «الوضع اختلف الآن ولو طرحت بهذا السعر سيتم بيعها بأوفر نصف مليون جنيه، ولن يسكن فيها الفئات المستهدفة»، مطالبا بإعادة النظر في السعر المقرر .

مناقشات مع محافظ بورسعيد ووزير الإسكان

وبعد مناقشات مع محافظ بورسعيد ووزير الإسكان، ونواب عن المحافظة تمسكوا بهذا السعر، استجاب رئيس الوزراء لمطلبهم بطرحها بالسعر المقرر بشرط وضع ضوابط صارمة تمنع البيع أو الاتجار بتلك الوحدات عند استلامها سواء بيع مباشر أو بتوكيلات وايضًا تشكيل لجان مرور على الوحدات وذلك لضمان وصولها للفئات المستحقة.

وقام رئيس الوزراء بجولة بالمشروع، واستمع إلى شرح حول مكوناته من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أشار إلى أن المشروع يشمل تنفيذ 53 عمارة، بواقع 1144 وحدة سكنية، إلى جانب 128 وحدة تجارية تقسم إلى 512 محلًا تجاريًا، وتصل نسبة التنفيذ إلى 72%.

ونوه في النهاية بأن مظلة الإسكان الاستثماري تشهد كذلك بمدينة بورفؤاد، تنفيذ 66 عمارة، بإجمالي 1526 وحدة سكنية، إلى جانب 58 وحدة تجارية مقسمة إلى 232 محلًا تجاريًا، وتصل نسبة التنفيذ إلى 80٪.

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