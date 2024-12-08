رئيس الوزراء المصري يبحث مع نظيره القطري سبل التعاون بين البلدين

رئيس الوزراء يلتقى نظيره القطري.. التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، اليوم على هامش منتدى الدوحة 2024, وبحضور السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر, وتستعرض جريدة “الموجز” تفاصيل اللقاء اليوم.

تعزيز التعاون المشترك بين مصر وقطر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي في بداية اللقاء على اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع قطر في مختلف المجالات، خاصةً في ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في مصر, مشيرًا إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين حول توسيع التعاون في المستقبل.

عبر رئيس الوزراء عن تطلعه لاستثمار التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ المقترحات والرؤى التي تم مناقشتها، مشددًا على وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، التي تأمل الحكومة المصرية في التعاون بشأنها مع الأشقاء في قطر.

استثمار الفرص الاقتصادية بين مصر وقطر لتعزيز العلاقات الثنائية

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر، عمق العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى حرص الجانبين على توثيق هذه العلاقات, وأن قطر تسعى لتعميق التعاون الثنائي وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالفائدة على الشعبين المصري والقطري.

رئيس الوزراء المصري مع نظيره القطري

فرص التعاون بين رجال الأعمال المصريين والقطريين

في اليوم السابق، التقى الدكتور مصطفى مدبولي وفد رجال الأعمال من غرفة تجارة وصناعة قطر, بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وأعضاء الغرفة المختصين في مختلف المجالات، إلى جانب عدد من المسؤولين المصريين.

بدأ رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى لقائه السابق مع أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, ونقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكدت على عمق العلاقات بين البلدين ورغبة مصر في تعزيز هذه العلاقات في المستقبل.

رئيس الوزراء المصري ونظيره القطري

ناقش اللقاء فرص الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مع التركيز على التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص، خاصة عبر غرفة تجارة وصناعة قطر, وأهمية هذه الفرص في دفع التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي السياسات والإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار, موضحًا أن مصر حققت تقدماً كبيراً في تسهيل الإجراءات وحل المشكلات التي يواجهها المستثمرون، خاصة في ظل التعاون مع صندوق النقد الدولي لتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.

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