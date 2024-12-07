لقاء رئيس الوزراء مع رجال أعمال قطريين تشغل خريطة الاستثمارات القطرية في مصر

لقاء رئيس الوزراء المصري مع رجال أعمال قطريين.. التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية، في فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر اللقاء الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والسفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر, وتستعرض جريدة “الموجز” تفاصيل اللقاء.

مدبولي ينقل رسالة من السيسي لأمير قطر

في بداية اللقاء، نقل الدكتور مصطفى مدبولي رسالة من الرئيس السيسي إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, مشيرًا إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع قطر، والرغبة في تعزيز التعاون الثنائي في المستقبل, والتطرق إلى فرص تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، التي تُمثل رابطًا قويًا بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين.

سياسات مصر لتشجيع الاستثمارات

استعرض رئيس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين المناخ الاستثماري، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة من الدول العربية, والتي من أبرزها تبسيط الإجراءات الإدارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين, مشيرًا إلى تنفيذ مصر لبرنامج طموح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحسين المؤشرات الاقتصادية.

الرخصة الذهبية وحوافز الاستثمار

ذكر مدبولي أن الحكومة المصرية بدأت في إصدار "الرخصة الذهبية" منذ عامين، لتسريع تنفيذ المشروعات من خلال اعتماد موافقة واحدة فقط دون الحاجة للحصول على تراخيص إضافية, مشيرًا إلى أن مصر قدمت عددًا من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، منها إزالة الازدواج الضريبي مع قطر، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل.

لقاء رئيس الوزراء المصري مع رجال أعمال قطريين

الفرص الاستثمارية بين مصر وقطر

عرض الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين القطريين في عدة قطاعات رئيسية مثل الصناعة، والعقارات، والتنمية السياحية، والأمن الغذائي, مؤكدًا الحكومة المصرية جاهزة لتقديم الدعم والتيسيرات للمستثمرين القطريين الراغبين في الدخول إلى السوق المصري.

استثمار قطري في مصر والشراكات المستقبلية

رحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بالوفد المصري، مشيرًا إلى أهمية مصر كوجهة استثمارية لرجال الأعمال القطريين, وأن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، معربًا عن تفاؤله بالعوائد الإيجابية لهذه الاستثمارات.

لقاء رئيس الوزراء المصري مع رجال أعمال قطريين

أوضح رئيس الغرفة التجارية أن رجال الأعمال القطريين يخططون لزيارة مصر قريبًا لبحث فرص استثمارية جديدة، بما في ذلك مشاريع في القطاعات الزراعية والأمن الغذائي والخدمات اللوجيستية.

التعاون المشترك في القارة الأفريقية

خلال اللقاء، أبدى المستثمرون القطريون اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في السوق المصري، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي, وناقشوا فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات مشتركة في دول أخرى، خاصة في القارة الأفريقية.

ودعم الدكتور مصطفى مدبولي هذا التوجه، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تشجع هذا النوع من التعاون الذي يعود بفرص واعدة وعوائد كبيرة للطرفين.

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