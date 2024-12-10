الإستعلام عن زيادة المعاشات يناير 2025 عبر موقع التأمينات الاجتماعية

الإستعلام عن زيادة المعاشات، من الموضوعات التي تسحوذ على اهتمام الكثير من المستحقين للمعاشات وأسرهم، حيث تعد زيادة المعاشات هى المتنفس الوحيد لديهم لمواجهة أعباء الحياة.

و تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتطبيق قرار زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات بداية من 1 يناير 2025، ويأتي هذا القرار تزامنًا مع تحسينات في نظام التأمينات الاجتماعية لتلبية احتياجات المستحقين، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن قيمة الزيادة الجديدة من خلال موقع الهيئة باتباع خطوات بسيطة.

ويعرض الموجز فيما يلي خطوات الإستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة التي اقرتها الدولة، والتي من المقرر تطبيقها مع صرف معاشات شهر يناير 2024.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات يناير2025



تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المعاشات خدمة إلكترونية للاستعلام عن تفاصيل زيادة المعاشات من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط الرسمي.

2. اختيار أيقونة "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

3. إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

4. ظهور تفاصيل الاستعلام فورًا.

زيادة المعاشات

تفاصيل رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا لمن تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025. كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، بزيادة 1900 جنيه. وتأتي هذه القرارات تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

موعد صرف معاشات يناير 2025

سيتم صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة اعتبارًا من 1 يناير، تشمل الزيادة قيمة إضافية تتراوح بين 195 جنيهًا و1520 جنيهًا، حسب قيمة المعاش الأساسي للمستفيدين.

زيادة المعاشات السنوية يوليو 2025

تنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على زيادة المعاشات سنويًا بنسبة تصل إلى 15%، ويتم تطبيق هذه الزيادة في 1 يوليو من كل عام، وبناءً على ذلك، ستشهد معاشات يوليو 2025 زيادة جديدة ضمن النظام السنوي.

أهداف تحسين نظام التأمينات الاجتماعية

يأتي قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء الخدمة.

رابط الاستعلام عن المعاشات

لمزيد من التفاصيل أو للاستعلام عن الزيادة الجديدة، يمكن زيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

تشكل هذه الزيادة خطوة مهمة لتحسين دخل المستفيدين من نظام المعاشات وضمان حياة أفضل لهم، ويُنصح الجميع بالاطلاع على تفاصيل الزيادة عبر موقع الهيئة والاستفادة من الخدمات المتاحة.

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