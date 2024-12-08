بتسهيلات من بنك ناصر.. كل ما تريد معرفته عن قروض المعاشات 2025

قروض المعاشات 2025، من أكثر الموضوعات التي تحظى باهتمام المستحقين للمعاشات، حيث يقدم عدد من البنظك وفي مقدمتهم بنك ناصر الاجتماعي قروض لأصحاب المعاشات بأفضل التسهيلات، وذلك لتلبية احتياجاتهم المختلفة مثل العلاج أو أداء العمرة أو إجراء معاملات شخصية، وينشر لكم موقع "الموجز"، تفاصيل قروض المعاشات 2025.

تسهيلات بنك ناصر الاجتماعي للحصول على قروض المعاشات 2025

كما يقدم بنك ناصر الاجتماعي لعملائه قروض المعاشات 2025 بدون فوائد أو تكاليف إضافية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصةً الفئات ذات الدخل المحدود، حيث تصل قيمة القرض الحسن المقدم من البنك إلى 10 آلاف جنيه، ويُسدد على أقساط تمتد لثلاث سنوات. يشمل القرض العديد من الفئات، مثل الموظفين وأصحاب المعاشات، حيث يمكن للموظفين الحصول عليه بضمان الراتب مع خصم الأقساط الشهرية من المرتب، بينما يتم خصم الأقساط من المعاش في حالة أصحاب المعاشات.

قروض المعاشات 2025

قروض المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي

وتتنوع القروض الحسنة التي يقدمها بنك ناصر، فهي تشمل قروض الزواج، العلاج، الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قروض تجهيز الرسائل العلمية للطلاب، وقروض أعباء العام الدراسي للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وللحصول على أي من هذه القروض، يجب تقديم المستندات المطلوبة، مثل عقد الزواج لقرض الزواج، شهادة مرضية معتمدة لقرض العلاج، أو ما يثبت قيد الطالب في إحدى المؤسسات التعليمية للحصول على قرض الرسائل العلمية.

وفي سياق متصل، اوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، إن من أهم شروط الحصول على القرض الميسر لأصحاب المعاشات ما يلي:

- الفئات المستحقة للقرض الميسر، المحالين على المعاش من موظفي الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

- يتم خصم 75% قسطا من إجمالي قيمة المعاش المستحق.

- تحصيل عائد 11% من قيمة القرض عند وجود ضامن من موظفي الحكومة من الذين مازلوا في الخدمة، و11.7% حال عدم وجود ضامن حكومي.

- نسبة القروض على المعاشات تختلف حسب سنوات السداد.

- 17% حال سحب قرض يتم سداده خلال مدة 5 سنوات.

الأوراق المطلوبة للحصول على قروض المعاشات 2025

- احضار الرقم التأميني لطالب التمويل للعملاء الجدد لفتح الحساب.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.

- احضار إيصال مرافق حديث.

- بيان مفردات الدخل «بيان معاش- بيان بنصيب الورثة» لطالب التمويل.

- نفس الأوراق للضامن إضافة إلى بيان حالة وظيفية ومفردات المرتب، ويتم احتساب 19% وذلك في حالة سحب قرض يتم سداده على 10 سنوات.

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