5.3 مليار جنيه قروض لدعم 76 ألف مشروع في 2024.. إنجازات جهاز تنمية المشروعات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمناقشة مستجدات الأداء والإنجازات التي حققها الجهاز خلال العام الجاري، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

دعم مالي لـ 76 ألف مشروع بـ 5.3 مليار جنيه من جهاز تنمية المشروعات

واستعرض باسل رحمي أبرز مؤشرات الأداء للجهاز خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، موضحًا أنه تم تقديم خدمات مالية لـ76.2 ألف مشروع، بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار جنيه، مما أسهم في توفير واستمرار 257.9 ألف فرصة عمل.

خدمات غير مالية لتعزيز ريادة الأعمال

وفيما يتعلق بالخدمات غير المالية، أشار رحمي إلى:

تشبيك 253 مشروعًا مع السلاسل التجارية، محققًا مبيعات بقيمة مليون جنيه.

تدريب 9,251 متدربًا ومتدربة في مجال ريادة الأعمال.

إتمام 273 صفقة تكامل B2B بقيمة 41 مليون جنيه.

إصدار رخص مؤقتة وشهادات تصنيف، وتقديم خدمات البطاقة الضريبية والسجل التجاري لآلاف المشروعات.

نجاح معرض تراثنا

وسلط رحمي الضوء على معرض تراثنا الذي انطلق في 2019، مشيرًا إلى تحقيقه مبيعات وفرص تعاقدية بقيمة 428.8 مليون جنيه لأكثر من 4,886 عارض خلال خمس سنوات.

دعم التنمية المجتمعية والبشرية

وفيما يخص التنمية المجتمعية والبشرية، كشف رحمي عن تمويل مشروعات بقيمة 87.3 مليون جنيه، مما وفر 294.5 ألف يومية عمل، وأسهم في توظيف 2,133 شابًا وفتاة.

نسبة مشاركة الإناث والذكور

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر توزعت بنسبة 51% للذكور و49% للإناث، مع تحقيق نمو بنسبة 27.5% في حجم التمويل المقدم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024 مقارنة بالعام الماضي.

زيادة التمويل للقطاعات الإنتاجية

كما استعرض نسب التمويل للقطاعات المختلفة، حيث شهدت قطاعات الصناعة والزراعة والأنشطة الإنتاجية زيادة ملحوظة في التمويل خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.

تعاون مع وزارة التنمية المحلية

أكد رحمي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية لربط وحدات الشباك الواحد بمراكز المدن والأحياء، وتوجيه المشروعات المُرخصة للتقدم إلى المكاتب الإقليمية للجهاز للحصول على الخدمات المالية وغير المالية.

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