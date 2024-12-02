أبرزها تطوير صناعة السيارات .. وزير الصناعة يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور عدد من الوزراء المعنيين، بينهم وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة البيئة، ووزيرة التخطيط،,ممثلين من الهيئات الصناعية المختلفة.

تستعرض جريدة "الموجز" تفاصيل الخطط الحكومية والقرارات التي تم اتخاذها لتحفيز الاستثمار الصناعي في مصر، ودعم الصناعات المحلية.

إقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات والصناعات المغذية لها

استعرض الاجتماع خطة إنشاء مدينة متكاملة لصناعة إطارات السيارات في المنطقة الحرة بالعين السخنة بالتعاون مع شركة صينية رائدة, والتي ستضم مصانع للإطارات، معدات التصنيع، ومراكز بحث وتطوير.

كما تناول الاجتماع خطط تطوير مصنع الألومنيوم في نجع حمادي لمدة أربع سنوات بدءًا من 2025 لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل

استعرض الاجتماع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع الألومنيوم في نجع حمادي، والتي ستستمر على مدار 4 سنوات ابتداء من عام 2025, والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الألومنيوم وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وزير الصناعة يترأس الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة

ناقش الفريق مهندس كامل الوزير خطط الحكومة لتفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة، بهدف دعم صناعات الطاقة المتجددة في مصر، بما في ذلك صناعة الهيدروجين الأخضر, مشددًا على ضرورة العمل على تأمين الأراضي الصناعية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة.

نسيق بين الوزارات لدعم الصناعة

أكد وزير الصناعة على التنسيق المستمر بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لتحديد القطاعات الصناعية المستحقة للدعم، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصناعية في إطار مبادرة تمويل الصناعة, كما ناقش أهمية تسريع سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية باستخدام نظام المقاصة.

وزير الصناعة يترأس الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

مواجهة المخالفات الصناعية لضمان الجودة

أشار الوزير إلى ضرورة تفعيل الإجراءات الخاصة بمراقبة المصانع وضبط المخالفات, تم توجيه اللجنة الموحدة بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة لعرض أي منشأة تعمل خارج نطاق التراخيص، ممساهمة في تحسين بيئة الإنتاج وضمان التزام المصانع بالمعايير القانونية.

تنسيق بين الوزارات لتسريع الإجراءات وتنفيذ المشروعات

أكد الفريق كامل الوزير على استمرارية التنسيق بين وزارتي الصناعة والمالية، والبنك المركزي لتيسير إجراءات تمويل الصناعات وتوفير الآلات والمعدات اللازمة, يتم حالياً تحديد القطاعات التي تستحق الدعم ضمن مبادرة تمويل الصناعة بنسبة 15% من القروض المطلوبة.

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