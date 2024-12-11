موعد زيادة المعاشات 2025.. اعرف الزيادة كام

موعد زيادة المعاشات.. يهتم العديد من أصحاب المعاشات بمعرفة تفاصيل زيادة المعاشات في يناير 2025، وذلك بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قرارات جديدة بشأن المعاشات، وفيما يلي توضح الموجز أبرز التفاصيل حول موعد صرف معاشات شهر يناير، القيم الجديدة للمعاشات، وأماكن صرفها.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من المقرر صرف معاشات شهر يناير 2025 يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، ويتم ذلك وفق أحكام قانونلتأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر.

وتشمل آليات الصرف مختلف الوسائل مثل مكاتب البريد، ماكينات الصرف الآلي (ATM)، المحافظ الإلكترونية، وفروع البنوك.

الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2025

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحد الأدنى للمعاشات حسب الفئات المختلفة لشهر يناير 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

زيادة المعاشات

تفاصيل زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات

صرّح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تنفيذًا لمحاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، ويهدف ذلك إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم بعد انتهاء خدمتهم، بما يعكس تحسين جودة الحياة لأصحاب المعاشات.





أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من الأماكن التالية:

1. منافذ البريد المصري.



2. ماكينات الصرف الآلي (ATM).



3. فروع البنوك المختلفة.



4. منافذ شركة فوري.



5. المحافظ الإلكترونية.





كيفية الاستعلام عن تفاصيل معاشات يناير 2025

للاستعلام عن تفاصيل معاشك، اتبع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.



2. الضغط على خيار "صاحب معاش" واختيار الخدمات التأمينية.



3. اختيار خدمة "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".



4. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.



5. الضغط على "استعلام" لعرض التفاصيل.





أهمية زيادة المعاشات لتحسين جودة الحياة

تأتي زيادة المعاشات في يناير 2025 ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، وكما تساهم هذه القرارات في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة مع تطبيق آليات الزيادة السنوية.

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