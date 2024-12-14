لأصحاب المعاشات.. تفاصيل الحصول على شقة ضمن مشروع سكن لكل المصريين 5

مشروع سكن لكل المصريين 5 هو مبادرة حكومية طموحة تهدف لتوفير مساكن للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل وبأسعار مناسبة، وقد راعت الحكومة عند طرح مشروعاتها السكانية أصحاب المعاشات، وتطلبت عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على وحدة، هذه الشروط وطريقة التقديم يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

وسبق أن طرحت وزارة الإسكان في يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الماضي من العام الحالي للمواطنين سحب كراسات الشروط والتقديم لحجز شقق سكن لكل المصريين 5، لمحدودي ومتوسطي الدخل.



وخصصت وزارة الإسكان الأسبوع الأول من طرح الكرسات للتقديم للمواطنين من ذوي الهمم، حيث تم تمكينهم من سحب الكراسات من مكاتب البريد دون زحام أو تكدس وللتيسير عليهم.

وزارة الإسكان

ما هي المستندات المطلوبة من أصحاب المعاشات للحصول على شقق الإسكان؟

وبدأ الجميع في التقديم على الوحدات السكنية المتاحة لهذا العام، من باقي المواطنين بما فيهم أصحاب المعاشات، وحددت وزارة الإسكان عدد من الشروط للتقديم على الوحدات.

حددت وزارة الإسكان المستندات المطلوبة من أصحاب المعاشات وهي كالتالي:

- إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية) إذا كان متزوج.

- طابعة معتمدة لبيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة حال كان المتقدم منفصل.

- صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، مثل: وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن)، وقيد عائلي مميكن لصاحب الطلب (ما عدا الأعزب، المطلقة، الأرملة).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

- في حال سبق الحجز في أحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص، يجب تقديم - مستند يفيد سحب مقدم الجدية للحجز.

ما الشروط الواجب توافرها للتقديم على شقق الإسكان لأصحاب المعاشات؟

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للحصول على شقة لأصحاب المعاشات وهي:

- ألا يزيد سن صاحب الطلب من متوسطي الدخل عن سن المعاش المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (القانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض التي تحدد وفقًا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة.

- نظام شقق الإسكان الاجتماعي يعتمد على التمويل العقاري، ويحظر على صاحب الطلب الدفع نقدًا، بل يتوجب عليه الالتزام بنظام التعاقد والسداد المتبع.

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