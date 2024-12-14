الزيادة الجديدة.. صرف معاش تكافل وكرامة غدًا لشهر ديسمبر 2024

يبدأ غدًا الأحد 15 ديسمبر 2024 صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر من خلال بنك ناصر الاجتماعي وكافة مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، يأتي هذا في إطار استمرار الحكومة في توفير الدعم النقدي للمواطنين ضمن برنامج تكافل وكرامة، والذي يستفيد منه 4.7 مليون أسرة، أي ما يقارب 22 مليون مواطن، ونسرد لكم التفاصيل عبر الموجز.

زيادة المعاش وموعد تطبيقها

ويترقب العديد من المواطنين تطبيق الزيادة الجديدة التي ستُضاف إلى معاش تكافل وكرامة في المستقبل القريب، ما سيعزز من قدرة الأسر المستفيدة على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن أن صرف المعاش لشهر ديسمبر سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد، ويشمل ذلك جميع ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في البنوك، بالإضافة إلى خيار الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات المالية للمستفيدين.

غرفة عمليات لمتابعة عملية الصرف

من جانبها، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عمليات الصرف وضمان سلاستها، حيث تتم المتابعة عن كثب بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية. وتهدف الوزارة إلى تسهيل وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت، مع التأكد من توفير كافة الخدمات المتعلقة بالصرف والمعاملات الإلكترونية.

دعم نقدي شامل للأسر الأولى بالرعاية

يتم تقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، بموازنة سنوية تبلغ 41 مليار جنيه، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية لأكثر الفئات احتياجًا في المجتمع. ويشمل برنامج تكافل وكرامة نحو 4.7 مليون أسرة، ما يعكس التزام الدولة بتوسيع قاعدة المستفيدين وتقديم الدعم في وقت يحتاجه المواطنون.

ينطلق صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر غدًا في موعده، وهو جزء من خطة الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم الدعم النقدي والمساعدة في تلبية احتياجاتهم اليومية.

تكافل وكرامة



كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة سهلة للاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة من خلال الإنترنت، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

2. إدخال رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

3. الضغط على خيار "استعلام" للحصول على تفاصيل المعاش.

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