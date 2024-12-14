سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-12-2024 آخر تحديث

لا يزال سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري موضع اهتمام كبير، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها السودان بفعل النزاعات المسلحة المستمرة، مع تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية انعكس بشكل واضح على العملة المحلية، مما أدى إلى تراجع قيمتها أمام العملات الأجنبية والإقليمية.

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل الجنيه السوداني، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، سعر 0.08 جنيه مصري، وهو استمرار لحالة التراجع التي يشهدها الجنيه السوداني منذ تصاعد النزاعات المسلحة في البلاد. ويرى خبراء أن استمرار عدم الاستقرار السياسي والأمني في السودان سيؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة العملة السودانية، مما ينعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

سعر تحول الجنيه السوداني الي جنيه مصري

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار تحويل بعض الفئات من الجنيه السوداني إلى الجنيه المصري:

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم

1 جنيه سوداني = 0.08 جنيه مصري

5 جنيه سوداني = 0.40 جنيه مصري

10 جنيه سوداني = 0.80 جنيه مصري

50 جنيه سوداني = 4 جنيه مصري

100 جنيه سوداني = 8 جنيه مصري

500 جنيه سوداني = 40 جنيه مصري

1,000 جنيه سوداني = 80 جنيه مصري

5,000 جنيه سوداني = 400 جنيه مصري

10,000 جنيه سوداني = 800 جنيه مصري

50,000 جنيه سوداني = 4,000 جنيه مصري

100,000 جنيه سوداني = 8,000 جنيه مصري

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار الأمريكي اليوم: 50.7736 جنيه مصري للشراء، 50.9125 جنيه مصري للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم: 165.0692 جنيه مصري للشراء، 165.5745 جنيه مصري للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 13.5141 جنيه مصري للشراء، 13.5532 جنيه مصري للبيع

سعر الدينار الأردني اليوم: 71.5122 جنيه مصري للشراء، 71.7482 جنيه مصري للبيع

سعر الدينار البحريني اليوم: 134.571 جنيه مصري للشراء، 135.0106 جنيه مصري للبيع

سعر الريال القطري اليوم: 13.9258 جنيه مصري للشراء، 13.9678 جنيه مصري للبيع

سعر الريال العماني اليوم: 131.8625 جنيه مصري للشراء، 132.2574 جنيه مصري للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.8227 جنيه مصري للشراء، 13.8617 جنيه مصري للبيع

سعر اليورو اليوم: 53.3072 جنيه مصري للشراء، 53.4632 جنيه مصري للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 64.6602 جنيه مصري للشراء، 64.8625 جنيه مصري للبيع

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.9857 جنيه مصري للشراء، 7.0062 جنيه مصري للبيع

سعر الفرنك السويسري اليوم: 57.2291 جنيه مصري للشراء، 57.3921 جنيه مصري للبيع

سعر الكرونة السويدية اليوم: 4.6316 جنيه مصري للشراء، 4.645 جنيه مصري للبيع

سعر النرويج كرونة اليوم: 4.5729 جنيه مصري للشراء، 4.5865 جنيه مصري للبيع

سعر الدولار الكندي اليوم: 35.8622 جنيه مصري للشراء، 35.9704 جنيه مصري للبيع

سعر الدولار الأسترالي اليوم: 32.4951 جنيه مصري للشراء، 32.6095 جنيه مصري للبيع

سعر الين الياباني اليوم: 0.3335 جنيه مصري للشراء، 0.3345 جنيه مصري للبيع

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