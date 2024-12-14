رسميا موعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار | إليك التفاصيل

استقرت أسعار البنزين والسولار، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، عند المستويات التي حددتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تتولى مسؤولية مراجعة وتحديد أسعار الوقود بشكل دوري، كما أكدت أن هذه الأسعار تأتي في إطار سياسة التسعير المتبعة لضمان توفير المنتجات البترولية بكفاءة في السوق المحلية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

ارتفاع أسعار البنزين والسولار

في آخر اجتماع عقدته لجنة تسعير المواد البترولية، خلال شهر أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة عن زيادة سعر السولار ليصل إلى 13.30 جنيهًا للتر، بدلاً من 11.50 جنيهًا، بزيادة تقدر بنحو 17.4%، هذه الزيادة تهدف إلى تقليل فجوة الأسعار بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، وضمان استمرارية توفر السولار في السوق المحلي، كما أوضحت لجنه تسعير الوقود الحكومية التي تجتمع عادة في كل ربع أن اجتماعه المقبل سيعقد بعد ستة أشهر.

أسعار البنزين والسولار اليوم

أما عن أسعار البنزين، فقد شهدت زيادات متفاوتة حيث وصل سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر، بينما ارتفع سعر بنزين 92 إلى 15.25 جنيهًا للتر، وسجل بنزين 80 زيادة إلى 13.75 جنيهًا للتر، كما تم تعديل سعر السولار الصناعي ليصل إلى 9500 جنيه للطن، في حين ارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 7 جنيهات للمتر المكعب.

توقعات أسعار البنزين والوقود

وفيما يتعلق بدعم الوقود، خصصت الحكومة في ميزانية العام المالي الحالي 2023-2024 نحو 119.4 مليار جنيه لدعم الوقود، مقارنة بـ 58 مليار جنيه في العام الماضي، وذلك في إطار سعي الحكومة لتقليل أعباء تكاليف الإنتاج والاستيراد، وتحسين كفاءة الدعم، كما أكدت اللجنة أنها ستؤجل اجتماعها المقبل لمدة 6 أشهر، مما يعني أن هذه الأسعار ستظل سارية حتى موعد المراجعة القادم، في خطوة تهدف إلى الاستقرار في السوق المحلي.

أسعار الوقود والبنزين

دعم أسعار الوقود والبنزين

وفي سياق اخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع نصب أعينها مراعاة محدودي الدخل عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بالأسعار، مشيرًا إلى أن الدعم سيظل قائمًا لهذه الفئات لضمان عدم تأثرها السلبي.

وأضاف مدبولي خلال تصريحات له، أن "الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود جاءت بناءً على حسابات كانت تعتمد على أسعار النفط العالمية التي بلغت نحو 80 دولارًا للبرميل، إلا أن الأسعار العالمية انخفضت مؤخرًا إلى أقل من 73 دولارًا، وسيتم أخذ هذا الانخفاض في الاعتبار عند إعادة التقييم خلال الفترة المقبلة".

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تهدف إلى خفض معدلات التضخم وعدم إقرار أي زيادات جديدة على أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، حرصًا على استقرار السوق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

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