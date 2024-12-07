سعر البنزين والسولار في مصر اليوم 7 ديسمبر 2024 مع الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، وفقًا لقرار لجنة التسعير الأخير، زيادة سعر البنزين والسولار في مصر، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

سعر البنزين والسولار في مصر

ونرصد لكم عبر الموجز سعر البنزين والسولار اليوم مع آخر زيادة مقررة من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر (بدلًا من 15 جنيهًا).

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر (بدلًا من 13.75 جنيهًا).

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر (بدلًا من 11.50 جنيهًا).

السولار والكيروسين: 13.30 جنيهًا للتر (بدلًا من 11.50 جنيهًا).

غاز السيارات: 7 جنيهات للتر.

المازوت الصناعي: 9500 جنيه للطن.

سعر البنزين

أسعار أسطوانات الغاز

كما شهدت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري زيادات ملحوظة:

أسطوانة الغاز المنزلي: ارتفعت إلى 150 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه، بزيادة نسبتها 50%.

أسطوانة الغاز التجاري: وصلت إلى 200 جنيه بدلاً من 150 جنيه.

تأثير زيادة أسعار البنزين على القطاعات الاقتصادية

تُعد المشتقات البترولية مثل البنزين والسولار عناصر أساسية في العديد من القطاعات الحيوية، مما يجعل أي تعديل في أسعارها مؤثرًا بشكل مباشر على الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.

1. القطاع الصناعي

تشغيل الآلات والمعدات: تعتمد الصناعات الثقيلة، مثل الزراعة والصناعات التحويلية، على السولار كوقود لتشغيل المعدات والآلات.

زيادة تكاليف الإنتاج: من المتوقع أن ترتفع تكاليف الإنتاج، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية.

2. قطاع الخدمات والنقل

ارتفاع أسعار النقل: يؤدي ارتفاع تكلفة البنزين والسولار إلى زيادة أجرة النقل والمواصلات العامة والخاصة.

تأثيرات على أسعار السلع: مع ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الغذائية والخدمات، ما قد يزيد الضغط على ميزانية الأسرة.

3. قطاع الطاقة والكهرباء

تأثير على محطات الكهرباء: تعتمد العديد من محطات توليد الكهرباء، خاصة في المناطق النائية، على السولار كوقود أساسي، مما قد يزيد من تكاليف إنتاج الكهرباء.

تأثير زيادة سعر البنزين على المواطنين

ارتفاع تكلفة المعيشة: من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكلفة النقل والمواصلات، مما يؤثر على أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية.

زيادة الضغط على الفئات المتوسطة والضعيفة: تتطلب هذه الزيادة مزيدًا من الإجراءات الحكومية لتخفيف العبء عن المواطنين، مثل تقديم الدعم النقدي أو توسيع شبكات الحماية الاجتماعية.

تحركات حكومية متوقعة بشأن سعر البنزين

تسعى الحكومة إلى تقليل الأثر السلبي لهذه الزيادات على المواطنين، وذلك من خلال إجراءات تشمل إجراءات الحكومة تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجًا، ومراقبة الأسعار في الأسواق: لضمان عدم استغلال التجار لهذه الزيادة في رفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، تشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة مثل التوسع في دعم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي لا تزال أسعاره أقل من البنزين والسولار.

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