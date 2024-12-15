زيادة المعاشات شهر يناير 2025 والحد الأدنى والأقصى

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق زيادة المعاشات شهر يناير 2025 الجديدة في الحد الأدنى والأقصى والأجور التأمينية، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2025.

وتأتي خطوة خطوة زيادة المعاشات يناير، في إطار تحسين مستوى المعاشات وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية بما يخدم الفئات المستحقة ويعزز استقرارهم المالي.

ويكشف الموجز، فيما يلي قيمة الحد الادنى والاقصى للمعاشات

زيادة المعاشات شهر يناير 2025

وفقاً للتعديلات الجديدة، سيرتفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، بينما يتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويطبق هذا القرار على المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم بعد الأول من يناير 2025.

زيادة المعاشات والحد الأدنى والأقصى للأجور التأمينية

بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، فيما سيُرفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، تساهم هذه التعديلات في رفع قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند التقاعد، مما يدعم تحسين الأوضاع المعيشية.

قانون التأمينات الاجتماعية يدعم الزيادات السنوية

تأتي هذه القرارات استناداً إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، ويهدف القانون إلى إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستفيدة، مع ضمان الاستدامة المالية للنظام.

صرف دعم تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024

على صعيد آخر، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، الأحد، صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر ديسمبر 2024، ويشمل هذا الصرف حاملي بطاقات "ميزة" البنكية، يستفيد من هذا الدعم الأسر الأولى بالرعاية، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن ممن تنطبق عليهم الشروط.

المعاشات

دعم الفئات المستحقة وتعزيز الحماية الاجتماعية

تُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وضمان استمرارية تقديم الدعم المالي لتحسين مستوى معيشتهم، ويأتي ذلك تزامناً مع تطبيق زيادات الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

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