الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.. رابط مباشر
أصبح من السهل الآن للمواطنين الاستعلام عن تفاصيل معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، هذا يسهل على الكثيرين متابعة حالة المعاش أو التحقق من استحقاقهم له.
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024
يمكن للمستفيدين التحقق من حالة المعاش باتباع هذه الخطوات:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي.
- اختر خيار "الاستعلام عن النتيجة".
- أدخل الرقم القومي في المكان المخصص لذلك.
- اضغط على زر "استعلام" للحصول على تفاصيل المعاش مباشرة.
ويستعرض الموجز، رابط مباشر للاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة، بضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
تفاصيل معاش تكافل وكرامة 2024
يتم صرف معاش تكافل وكرامة في اليوم الخامس عشر من كل شهر، وللحصول على تفاصيل المعاش، يمكن للمتقدمين الاستفسار عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة 2024
لتقديم طلب للحصول على معاش تكافل وكرامة، يجب أن يستوفي المتقدم بعض الشروط الأساسية، والتي تشمل:
- أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من 400 جنيه كأجر تأميني.
- ألا يكون المتقدم مستفيدًا من معاش تأميني آخر.
- أن يكون لديه أطفال في مراحل التعليم تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا.
- ألا يكون المتقدم من كبار السن (أكثر من 65 عامًا) أو يعاني من أمراض تعيق عمله.
قيمة معاش تكافل وكرامة 2024
- للأفراد: 743.91 جنيه بدلاً من 646.88 جنيه.
- للأسرة: 826.56 جنيه بدلاً من 718.75 جنيه.
- للأيتام: 578.59 جنيه بدلاً من 503.13 جنيه.
الأوراق المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة 2024
عند تقديم طلب التسجيل في المعاش، يجب على المتقدم تقديم الأوراق والمستندات التالية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صور شهادات ميلاد لجميع أفراد الأسرة.
- إثبات الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق.
- مستندات طبية إذا كانت هناك حالة إعاقة.
كيفية تقديم التظلمات على معاش تكافل وكرامة
في حال تم إيقاف المعاش أو تجميده، يمكن للمتقدمين تقديم تظلم عبر الموقع الإلكتروني باتباع هذه الخطوات:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص.
- الضغط على "استعلام" للاطلاع على أسباب إيقاف أو تجميد المعاش.
- المستندات المطلوبة لتقديم التظلمات
لتقديم التظلم، يجب على المتقدم تقديم المستندات التالية:
- بطاقة الرقم القومي.
- قسيمة الزواج أو الطلاق.
- شهادات ميلاد لجميع أفراد الأسرة.
- قيد مدرسي للأطفال (من 6 إلى 18 سنة).
- إثبات الوصاية للأيتام.
- تقرير طبي للحالات المرضية أو الإعاقة.
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