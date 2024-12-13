كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين 2024 بالرقم القومي عبر الإنترنت

تعد بطاقة التموين من أهم وسائل الدعم الحكومي التي يستفيد منها ملايين المواطنين في مصر، ومع دخول عام 2024، زادت عمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين أو تحديث بياناتها، خاصةً بعد أن وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية إتمام هذه الخدمات إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وتبين الموجز خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين في السطور التالية

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2024

يمكن للمواطنين الاستعلام عن بطاقة التموين الخاصة بهم بسهولة عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي.



2. اختيار "خدمات التموين" ثم الضغط على "الاستعلام".



3. إدخال رقم البطاقة القومي والتأكد من صحة البيانات.



4. الضغط على "استعلام" لعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالبطاقة.

بطاقات التموين

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين 2024

لإصدار بطاقة تموين جديدة، يتعين على المواطنين تقديم مجموعة من الأوراق اللازمة، وهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة ميلاد الأبناء.

صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

برنت تأميني مختوم للأرامل أو

المطلقات.

صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

صورة معتمدة من بطاقة الأسر البديلة من وزارة التضامن الاجتماعي.



طريقة استخراج بطاقة التموين 2024 أونلاين

وفرت وزارة التموين إمكانية استخراج بطاقة التموين لأول مرة بسهولة عبر الإنترنت من خلال أحد الموقعين:

1. موقع دعم مصر:

تسجيل الدخول واختيار "الخدمات التموينية".

الضغط على "بطاقة تموين جديدة".

إدخال الاسم بالكامل، رقم الهاتف المحمول، ورقم بطاقة الرقم القومي.

استلام كود على الهاتف، ثم إدخاله لتأكيد الطلب.

2. بوابة مصر الرقمية:

الدخول إلى البوابة واختيار المحافظة، الإدارة التموينية، ومكتب التموين.

الموافقة على الشروط وإرسال الطلب.



كيفية تحديث بطاقة التموين 2024 برقم الموبايل

تتيح وزارة التموين تحديث بيانات بطاقة التموين بسهولة عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية.



2. الدخول إلى "خدمات التموين".



3. إدخال رقم بطاقة رب الأسرة.



4. تحديث بيانات المستفيدين والضغط على "موافق".

خدمات التموين الرقمية: خطوات نحو التسهيل

تسعى وزارة التموين من خلال التحول الرقمي إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين، حيث أصبحت خدمات مثل الاستعلام وتحديث بيانات بطاقة التموين 2024 تتم بشكل إلكتروني تمامًا، ويمكن للمواطنين زيارة المواقع الرسمية مثل بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر للاستفادة من هذه الخدمات.

بهذا الشكل، يمكن للمواطنين متابعة كل ما يتعلق ببطاقة التموين دون الحاجة إلى زيارة المكاتب التموينية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمة وتوفير الوقت.

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