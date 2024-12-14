رابط الإستعلام عن القضايا المسجلة من وزارة العدل إلكترونيا

وفرت خدمة الاستعلام عن القضايا المسجلة في كافة محاكم مصر عبر الموبايل، كما يمكن أيضا لأي شخص معرفة ميعاد نظر القضية الخاصة به في كل درجات المحاكم سواء كانت جنح أو جنايات أو استئناف أو نقض.

وعن طريق هذا التقرير من الموجز نوضح لكم رابط الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي إلكترونيًا عبر موقع وزارة العدل.

رابط الاستعلام عن القضايا

خطوات الإستعلام عن القضايا بالرقم القومي من خلال الموبايل

-أولا قم بتحميل تطبيق وزارة العدل من جوجل بلاي.

-ثم افتح التطبيق واختر أيقونة الأحكام القضائية.

-وبعدها اختر خيار استعلام عن القضايا.

-وبعد ذلك حدد درجة الدعوى جزئي، ابتدائي، استئناف، أو نقض.

-والآن اختر المحكمة التي تنظر القضية.

-وأخيراً حدد نوع القضية والعام الذي تم فيه رفع القضية.

رابط الاستعلام عن القضايا ما بالرقم القومي عبر موقع وزارة العدل

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل من هذا الرابط.

ثم يجب الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

وبعدها اضغط على وزارة العدل، وأيقونة الإستعلام عن القضايا.

وبعد ذلك يلزم الذهاب والانتقال إلى صفحة جديدة ثم يجب الضغط علي أيقونة الإستعلام عن قضية برقم الهوية.

والآن يجب على المواطن أن يقوم بتسجيل رقم الهوية مع التأكيد من صحة الرقم.

وفي هذه الخطوة قم بالضغط على الإستعلام، ويظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بأي قضية.

طريقة الإستعلام عن قضية بالرقم القومي والإسم من خلال البريد الإلكتروني

أولا قم بإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى وزارة العدل.

ثم إدخال إسم أحد الأطراف في القضية.

وبعدها إدخال رقم القضية في الرسالة.

وبعد ذلك إدخال نوع القضية في الرسالة.

وأخيراً إرسال الرسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بوزارة العدل.

الإستعلام عن القضايا بالإسم من التليفون

أولا حمل تطبيق الإستعلام عن قضية برقم الهوية عن طريق الموقع الإلكتروني على الهاتف المحمول.

ثم انتظر حتى الإنتهاء من التحميل، واضغط على الأحكام القضائية.

وبعدها سجل البيانات المطلوب إدخالها مثل الإسم بالكامل، ورقم القضية المسجل على مستندات القضية.

وبعدها تأكد من تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم اضغط موافق.

وأخيراً ستظهر أمامك صفحة مسجل بها كافة البيانات المتعلقة بهذه القضية.

الاستعلام عن القضايا المسجلة

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