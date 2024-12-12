الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.. رابط مباشر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، الذي يهدف لتسهيل وصولهم إلى العديد من الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات. يمكن للمستفيدين الآن الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة باستخدام الرقم القومي.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

الدخول إلى الموقع الرسمي: قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي: أدخل الرقم القومي في الحقل المخصص لذلك.

الضغط على "الاستعلام": اضغط على زر "الاستعلام" لمراجعة حالة الطلب.

متابعة حالة الطلب: يمكنك متابعة حالة الطلب بشكل مستمر من خلال الرابط المخصص.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يمكن للمستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي عبر موقع وزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي، حيث تظهر نتائج الفحص الطبي في الصفحة المخصصة.

ولنتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة، موقع الموجز، يقدم رابط مباشر، وللمعرفة النتيجة أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

كارت الخدمات المتكاملة

متى تظهر نتيجة الكشف الطبي؟

تتراوح فترة انتظار نتائج الكشف الطبي بين شهر إلى شهرين بعد تقديم أوراق الكشف الطبي إلى اللجنة المختصة.

مدة صلاحية كارت الخدمات المتكاملة

تستمر صلاحية كارت الخدمات المتكاملة لمدة 7 سنوات من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها بعد انتهاء هذه المدة من خلال الإجراءات اللازمة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وجود إعاقة تستدعي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

تقديم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة يوضح نوع الإعاقة.

تقديم طلب مسبق عبر بوابة الوزارة لتحديد موعد الكشف الطبي وتقييم درجة الإعاقة.

كارت الخدمات المتكاملة

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة الفئات التالية:

ذوي الإعاقات الحركية: مثل الشلل، البتر، وقصر القامة.

ذوي الإعاقات الحسية: مثل العمى، ضعف البصر، والصمم.

ذوي الإعاقات الذهنية: مثل متلازمة داون، التوحد.

الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة: مثل الهيموفيليا وأمراض الدم.

ذوي الإعاقات الأخرى: مثل اضطراب فرط الحركة أو صغر أو كبر حجم الرأس.

كارت الخدمات المتكاملة

خدمات ومزايا كارت الخدمات المتكاملة

يتمتع حاملو كارت الخدمات المتكاملة بالعديد من الخدمات والمزايا، منها:

تخفيضات على وسائل النقل العامة: كالقطارات ومترو الأنفاق.

إعفاءات أو تخفيضات ضريبية: على بعض الخدمات الحكومية.

أولوية في الحصول على الخدمات العامة: مثل الصحة والتعليم.

إمكانية الحصول على سيارة معفاة من الضرائب والجمارك.

تسهيلات في المعاملات الحكومية: والمجالات الخدمية.

دعم شامل في البرامج الاجتماعية: المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

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