رابط وخطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تفعيل خدمة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية عبر الرقم القومي، من خلال موقعها الإلكتروني والخط الساخن، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من ذوي الإعاقة.

وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إجراءات متابعة حالة الطلب الخاص بالكارت الذكي الذي يقدم العديد من المزايا والحقوق، ونقدمه لكم عبر الموجز.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط المخصص. اختيار خانة "الاستعلام عن الطلبات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة". إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم. الضغط على أيقونة "بحث" لعرض حالة الطلب وللدخول عبر الموقع اضغط هنـــــــا .

الخط الساخن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

أتاحت الوزارة أيضًا رقمًا موحدًا للاستعلام عن حالة البطاقة:

الاتصال على 1444.

اختيار الخدمة المطلوبة، ثم إدخال الرقم القومي للاستعلام عن حالة الكارت.

كما يمكن زيارة مكاتب التضامن الاجتماعي في محل إقامة المتقدم لتقديم الرقم القومي والاستفسار من الموظف المختص.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

يحصل حاملو بطاقة الخدمات المتكاملة على مجموعة من الامتيازات التي أقرها قانون حقوق ذوي الإعاقة، منها:

الإعفاء الجمركي: يشمل الأجهزة التعويضية والسيارات المُجهزة.

التعليم المجاني: إعفاء من المصروفات الدراسية ودمج في المؤسسات التعليمية.

نسبة في التوظيف: حجز 5% من الوظائف الحكومية.

الرعاية الصحية المجانية: الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية.

أولوية السكن: الحصول على وحدات سكنية مُجهزة.

خصومات على النقل العام: تسهيلات في المواصلات العامة.

كارت الخدمات المتكاملة

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

للتقدم بطلب للحصول على الكارت، يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

لا يتجاوز عمره 60 عامًا.

أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ألا يكون لديه دخل ثابت.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

لإتمام الطلب، يجب توفير الوثائق التالية:

صورة وأصل بطاقة الرقم القومي.

صورة وأصل شهادة ميلاد الأطفال (إن وجدت).

قرار وصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية.

صورتان شخصيتان حديثتان (4×6).

روابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

للاستعلام عن الطلبات: رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن الكارت عبر موقع وزارة الصحة: اضغط هنا.

توفر هذه الخدمات حلولًا متكاملة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، معززة جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين.

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