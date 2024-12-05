الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024.. اعرف الخطوات

كارت الخدمات المتكاملة.. يعتبر من الخدمات الإلكترونية التي يهتم بها قطاع عريض من المواطين عبر شبكة الإنترنت للتعرف على كيفية الاستعلام بالرقم القومي.

وفي هذا الصدد، الموجز ينقل عبر التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن الكارت، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 بطريقة سهلة وبسيطة.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ويتم إتاحة كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من مجموعة من الخدمات والمساعدات.

وتوفره وزارة التضامن الاجتماعي كما تتيح أيضًا رابط للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، ولهذا ترتفع معدلات البحث للتعرف على طريقة الاستعلام باستخدام الرقم القومي للعام 2024.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، هناك مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم من حملة الجنسية المصرية.

ينبغي ألا يتجاوز عمره 60 عامًا.

يجب أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يُفضل ألا يكون لديه دخل ثابت.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا الهامة، منها:

إمكانية الحصول على معاش شهري.

الاستفادة من مساعدات عينية ونقدية.

الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

الإعفاء من المصروفات الدراسية.

الحصول على تخفيضات في وسائل النقل العامة.

أولوية في الحصول على وحدات سكنية مجهزة.

كارت الخدمات المتكاملة

وللحصول على رابط كارت الخدمات المتكاملة اضغط هنا

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024

لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، يجب تقديم مجموعة من الأوراق، وهي كالتالي:

صورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل. تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها. تقديم صورة من شهادة ميلاد الأطفال مع الأصل وحضور ولي الأمر. في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية، يجب تقديم قرار الوصاية. تجهيز صورتين شخصيتين حديثتين بمقاس 4×6.

وبهذا، يكون كارت الخدمات المتكاملة بوابة مهمة لدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير الدعم اللازم لهم.

تصنيف بطاقات الخدمات المتكاملة حسب درجة الإعاقة

تعتبر بطاقات الخدمات المتكاملة أداة مهمة في تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم إصدار هذه البطاقات وفقًا لدرجة الإعاقة التي يعاني منها الفرد.

وتنقسم بطاقات الخدمات المتكاملة إلى ثلاثة ألوان، كل منها يرمز إلى مستوى معين من الإعاقة:

أنواع بطاقات الخدمات المتكاملة

البطاقة الزرقاء هي التي تمنح للأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة، وتوفر لهم مجموعة من المساعدات والخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة. البطاقة الخضراء التي تصدر لذوي الإعاقات المتوسطة، حيث تساعدهم في الحصول على الدعم اللازم لتحسين جودة حياتهم وتسهيل حياتهم اليومية. البطاقة البنفسجية، وتخصص للأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة أو متوسطة، والذين يواجهون أيضًا اضطرابات نفسية أو إعاقات سلوكية، وتوفر هذه البطاقة مزايا إضافية لمساعدتهم في التعامل مع التحديات المتعددة التي يواجهونها.

ومن خلال هذا التصنيف، تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى ضمان تقديم الدعم المناسب لكل فئة من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة.

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