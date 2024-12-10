بالاسم.. طريقة الاستعلام عن القضايا من المنزل في دقائق معدودة

طريقة الاستعلام عن القضايا من المنزل.. أتاحت وزارة العدل مؤخرًا من باب التيسير على المواطنين بعض التطبيقات والتي أنشأت خصيصًا للاستعلام عن القضايا بالاسم.

ويوضح "الموجز" عبر السطور التالية طريقة الاستعلام عن القضايا من المنزل بالاسم.

طريقة الاستعلام عن القضايا من المنزل

وفرت وزارة العدل تطبيق عبر أجهزة الأندرويد والأيفون يتيح للأفراد الاستعلام عن القضايا بالاسم وهو على النحو التالي:

الخطوة الأولى: قم بتحميل تطبيق تطبيق الاستعلام عن قضية برقم الهوية وزارة العدل من جوجل بلاي

الخطوة الثانية: الضغط على زر الأحكام القضائية عقب تحميل التطبيق.

الخطوة الثالثة: تسجيل البيانات المطلوب إدخالها مثل الاسم بالكامل، ورقم القضية المسجل على أوراق القضية.



الخطوة الرابعة: التأكد من تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم اضغط موافق.

الخطوة الأخيرة: ظهور صفحة مسجل بها جميع البيانات المتعلقة بهذه القضية.

طريقة الاستعلام عن قضية إلكترونيًا بالرقم القومي

كما وفرت وزارة العدل خدمة جديدة من أجل طريقة الاستعلام عن القضايا من المنزل، للمواطنين إذ يمكنهم من خلالها الاستعلام عن قضية في مختلف درجات المحاكم وذلك بالرقم القومي، وذلك من خلال بوابة وزارة العدل ويمكنك الوصول إليها من هنا.

وزارة العدل



خطوات الاستعلام عن قضية بالرقم القومي

وبجانب معرفة طريقة الاستعلام عن القضايا من المنزل ننقل أيضًا خطوات الاستعلام عن قضية بالرقم القومي وهي كالتالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة العدل.

- النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

- النقر على وزارة العدل، وأيقونة الاستعلام عن القضايا.

- لانتقال إلى صفحة جديدة ثم الضغط علي أيقونة الاستعلام عن قضية برقم الهوية.

- تسجيل رقم الهوية "الرقم القومي" مع التأكيد من صحة الرقم.

-النقر على استعلام وانتظار ظهور جميع البيانات الخاصة بالقضية.

طريقة الاستعلام عن قضية من خلال البريد الإلكتروني



يمكن للمواطنين الاستعلام عن القضايا عبر البريد الإلكتروني من خلال إدخال اسم أحد الأطراف في القضية، ورقم القضية، ونوع القضية، ثم اتباع ما يلي:

- إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى وزارة العدل.

- إضافة اسم أحد الأطراف في القضية.

- ترك رقم القضية في الرسالة.

- تحديد نوع القضية في الرسالة.

- إرسال الرسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بوزارة العدل.

- وسوف تتلقي رد من وزارة العدل يتضمن حالة القضية فورًا.

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