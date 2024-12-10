حقيقة انتشار فيروس جديد يهدد حياة المصريين.. خذ حذرك

انتشرت العديد من الاقاويل التي تشير إلى انتشار فيروس يصيب الجهاز التنفسي، ويهدد حياة الكبار والاطفال، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين،وظهرت العديد من الدعوات التي تطالب بضرورة العودة إلى ارتداء الكماما من جديد.

ومن جانبه كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الأعراض التنفسية والمعوية التي يشهدها فصل الشتاء تعد من الأمور المعتادة، وأوضح عبدالغفار أن هذه الأعراض قد تكون نتيجة الإصابة بالفيروس الغدي، وهو فيروس يصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض تشمل الجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، وأحيانًا العينين.

وتكشف الموجز تصريحات متحدث وزارة الصحة بشأن الفيروس الغدير وكيفية الوقاية والعلاج منه.

وأشار عبدالغفار إلى أن فيروس الغدي يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال، الشباب، وكبار السن، وأضاف أن تقارير وزارة الصحة تشير إلى انخفاض نسب الإصابة بالفيروسات التنفسية بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع الصحي.

الفيروسات الموسميه

الوقاية من الفيروسات الموسمية

أكد عبدالغفار على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية للحماية من الفيروسات، الموسميةمثل فيروس الغد، التي تنتشر خلال هذا الوقت من العام، وأوصى بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل مرضى الأمراض المزمنة، كبار السن، والأطفال، كما شدد على أهمية التزام المواطنين بتعليمات الوقاية الصحية مثل غسل اليدين بانتظام وتجنب التجمعات في الأماكن المغلقة.

تأثير الطقس البارد على انتشار الفيروسات

من جانبه، أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن موسم الشتاء يشهد انتشارًا واسعًا للفيروسات التنفسية مثل فيروس كورونا، الفيروس الغدي، فيروس الإنفلونزا، والفيروس المخلوي، وأكد أن معظم الإصابات تكون خفيفة ولا تحتاج إلى قلق، حيث إن 80% منها تُعد حالات بسيطة. ومع ذلك، شدد على أهمية متابعة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة مع الأطباء لتحديد نوع الفيروس وتلقي العلاج المناسب.

التعامل مع حالات الإصابة

نصح الحداد بضرورة بقاء الأطفال المصابين بأعراض البرد في المنزل لتجنب نقل العدوى للآخرين، وكما حذر من خروج كبار السن وذوي الأمراض المزمنة خلال فترات الليل في ظل انخفاض درجات الحرارة، مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة مع الأطباء المختصين لضمان استقرار حالتهم الصحية.

الوضع الحالي للفيروسات التنفسية

فيما يتعلق بفيروس كورونا، أشار الحداد إلى أنه لا توجد تقارير عن ظهور متحور جديد، وأكد أن أي تحور للفيروس سيستمر في إظهار الأعراض التنفسية المعروفة حاليًا، كما دعا إلى ضرورة اتباع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار العدوى.

نصائح وزارة الصحة للمواطنين

1. الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.

2. الحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام.

3. تجنب التجمعات في الأماكن المغ

اقرأ أيضا

كورونا تعود بقوة..ارتفاع عدد الوفيات والإصابات لأكثر من 11 ألف في إيطاليا

الثوم الأسود.. درع واقٍ من مخاطر أمراض القلب والسكري

